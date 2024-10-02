СМИ сообщили о повреждении 100 домов в результате атаки Ирана на Израиль
В результате атаки Ирана на Израиль было повреждено около 100 домов в городе Ход-ха-Шарон. Об этом 2 октября сообщило Israel National News со ссылкой на заявления местных властей.
Муниципалитет Ход-ха-Шарон сообщил, что около 100 домов были повреждены в результате массированной иранской ракетной атаки во вторник вечером. Было отмечено, что еще десятки домов получили незначительный ущерб. Информация о пострадавших в Израиле отсутствует.
Ранее, 1 октября, Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также Нетаньяху назвал атаку Ирана неудачной.
Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля вопреки заявлениям Тегерана.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки на Израиль заявила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.