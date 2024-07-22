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Психиатр назвал первые признаки развития деменции

Врач Воробьев: рассеянность является признаком ранней деменции
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Фото: Global Look Press/Jonas Roosens
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Среди первичных симптомов деменции числятся снижение работоспособности и трудности с планированием, а также ухудшение внимания. Об этом рассказал врач-психиатр, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии, кандидат медицинских наук Руслан Воробьев в интервью «Газете.Ru» в понедельник, 22 июля.

«В дальнейшем прогрессирует ухудшение памяти, страдает способность понимать новую информацию, усваивать инструкции, нарушаются практические навыки. Расстройства памяти, преимущественно кратковременной, в начале заболевания не носят грубый характер, однако дальнейшее прогрессирование приводит к забыванию имен близких людей, названий предметов, слов», — проинформировал эксперт.

Он объяснил, что обычно развитие болезни впервые заявляет о себе в возрасте 45-60 лет. Через годы после первичных симптомов развиваются и прогрессируют не только нарушения памяти, но и расстройства зрительно-пространственных функций, счета. У больного деменцией человека повышается уровень тревожности, он становится мнительным, а круг его интересов сужается.

«Есть такое понятие, как деменция с ранним началом, пресенильный вариант. Наиболее частой причиной деменции является болезнь Альцгеймера. Это заболевание, которое развивается из-за нарушения метаболизма белка-амилоида и образования отложений этого белка (амилоидных бляшек) в тканях мозга. При этом запускается каскад процессов, приводящих к гибели нейронов — нейродегенерации, — в результате чего функциональной ткани головного мозга становится меньше, начинают страдать психические функции», — объяснил Воробьев.

По его словам, одним из факторов риска в развитии заболевания являются нарушения кровоснабжения головного мозга. Деменцию могут спровоцировать инсульты, атеросклероз или, например, гипертоническая болезнь.

«Часто лечением деменций занимаются неврологи. Но иногда пациенты сначала обращаются к психиатрам, поскольку при неврологических заболеваниях, связанных с развитием деменций, часто случаются также депрессии, тревожные состояния, нарушения сна», — резюмировал психиатр.

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Ранее, 14 июля, кардиолог-терапевт клиники DocMed Ярослав Ашихмин перечислил продукты, которые могут снизить кровяное давление и уменьшить риск заболеваний Паркинсона и Альцгеймера. В их число вошли ягоды, бурый рис и цельнозерновой хлеб.

В феврале научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо назвала причины ранней деменции. По ее словам, образ жизни, иммунитет, социальная активность, диета во многом определяют риск появления этого заболевания.

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