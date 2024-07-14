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Врач рассказал о влиянии зелени на снижение риска болезни Паркинсона

Кардиолог Ашихмин: зелень смягчает гипертонию и снижает риск деменции
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Ряд продуктов, включая зелень, может снизить кровяное давление и уменьшить риск заболеваний Паркинсона и Альцгеймера. Об этом 14 июля заявил кардиолог-терапевт клиники DocMed Ярослав Ашихмин.

«Во-первых, при гипертензии к очень полезным продуктам, суперфудам, можно отнести ягоды. 150–200 г ягод в неделю закрывают потребность в антиоксидантах. Во-вторых, важно есть цельнозерновые продукты, то есть гречку нешлифованную, бурый рис, цельнозерновой хлеб, макароны из цельнозерновой муки», — уточнил он.

Также в беседе с «Газетой.Ru» врач обратил внимание, что есть научные данные о том, что употребление зелени и достаточного количества клетчатки способствует уменьшению вероятность болезней Паркинсона и Альцгеймера

Самой полезной диетой эксперт считает средиземноморскую, поскольку в нее входят много овощей, фруктов, нежирных молочных продуктов и жирной рыбы. Именно на ее основе была разработана диета для борьбы с гипертензией DASH, добавил Ашихмин.

При этом, безусловно, вредны для сосудов красное мясо, в том числе переработанное, сосиски и колбасы. В то же время белое мясо, сыр и молочные продукты гипертоникам можно есть спокойно, заключил кардиолог.

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В феврале научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо назвала причины ранней деменции. По ее словам, образ жизни, иммунитет, социальная активность, диета во многом определяют риск появления этого заболевания.

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