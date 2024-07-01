Шаги безумия: как начинается старческая деменция

С годами стареют не только лицо и тело. Порой до неузнаваемости меняются характер и сознание людей — так ведут свою разрушительную работу возрастные болезни. По каким признакам можно понять, что человек постепенно теряет рассудок, можно ли предотвратить развитие негативных изменений и получится ли отложить старость — в материале «Известий».

Постепенные ухудшения

Главный гериатр Минздрава России, директор РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольга Ткачева отмечает, что после 60 лет в организме человека начинаются возрастные изменения, которые связаны с процессом старения. Это еще не болезни, но если не обращать на них внимание и вовремя не принимать меры, то такие перестройки могут стать факторами риска развития возраст-ассоциированных заболеваний и гериатрических синдромов.

— У людей, в частности, уменьшается мышечная масса тела и увеличивается количество жировой ткани; утолщаются, становятся менее эластичными стенки сосудов; снижаются сила, выносливость и скорость реакции; замедляется обмен веществ; ослабевает иммунная система. И это неполный перечень возрастных изменений, — комментирует Ольга Ткачева.

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Стареет не только тело. У некоторых людей меняется поведение: теряется память, появляются агрессивность и подозрительность. Клинический психолог, руководитель реабилитационной программы наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева Татьяна Метелёва называет такие изменения характерологических черт симптомами, которые связаны с психическим расстройством. Чаще всего речь идет о деменции или старческом слабоумии, которое развивается на фоне различных заболеваний — болезни Альцгеймера, болезни Пика и других.

Врач-невролог, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Чердак обращает внимание именно на постепенное нарушение когнитивных функций и изменение черт характера при возрастных заболеваниях нервной системы. Окружающим кажется, что всё происходит неожиданно: близкий человек словно внезапно превращается в озлобленного упрямца или капризного ребенка. Но, по словам эксперта, в подавляющем большинстве случаев проблемы развиваются медленно, исподволь.

Разрушительная работа начинается задолго до того, как появляются первые явные поведенческие нарушения — забывчивость, рассеянность, невнимательность. Некогда собранный и общительный человек постепенно замыкается в себе, начинает реже выходить из дома, не проявляет интереса к хобби, которыми он раньше увлекался. Люди путают то, что было недавно, с событиями далеких лет, хуже ориентируются на местности, теряют слова при разговоре, несколько раз задают одни и те же вопросы. Всё это свидетельствует о том, что мыслительная деятельность нарушена, подчеркивает клинический психолог Метелёва.

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— Чаще всего подобные проявления не слишком бросаются в глаза, особенно если жить с таким человеком бок о бок. И вроде бы нет повода сразу бежать к врачу. Но как раз именно эти маленькие странности часто свидетельствуют о развитии заболевания, которое потом может привести к агрессии и бредовым расстройствам , — предостерегает Мария Чердак.

Болезнь Альцгеймера

Почему же старики становятся агрессивными? Вместе с разрушением высших психических функций страдает и саморегуляция, а значит, и аффективная сфера, подчеркивает Татьяна Метелёва. Здоровые люди в течение дня тоже могут испытывать злость или раздражение, но они умеют сдерживать негативные эмоции, не дают им волю, не кричат по каждому поводу и не набрасываются на людей.

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— Когда разрушаются волевые функции, которые обеспечивают контроль эмоций, любое событие может вызвать бурную аффективную реакцию. Например, когда человек не может найти вещь, то начинает думать, что ее украли или специально спрятали от него , — комментирует Татьяна Метелёва.

По мнению Марии Чердак, за возрастной ненавистью и неприязнью к окружающим часто может скрываться и некая история межличностных отношений. Вероятно, у человека давно копились обиды на конкретных людей, с которыми он не сошелся характерами. Когда начинают происходить изменения в сознании, эти обиды «выстреливают» словно неожиданно. Катализатором давних разногласий и неприятных событий становятся бредовые идеи с обвинением родственников в кражах или покушениях на убийство.

— Подобное часто встречается при болезни Альцгеймера, поскольку для нее характерен такой феномен, как оживление более ранних воспоминаний, — комментирует Мария Чердак. — При этой болезни страдают височные области мозга, которые как раз отвечают за формирование новых воспоминаний. Они постепенно разрушаются, мозг больше не может хранить новую информацию, но человек хорошо помнит то, что было давно.

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Когда актуальными становятся события многолетней давности, люди хватаются за события далеких лет, придавая им особенное значение. Таким образом, формируется бред, в частности бред ревности. Например, в памяти женщины «всплывает» единственный грешок, который ее мужу давно удалось загладить десятилетиями супружеской верности. Но жена страдает и возмущается так, словно пожилой супруг изменил ей только недавно.

Гериатрический делирий

На фоне предшествующих вялотекущих, малозаметных неврологических расстройств внезапно развивается и такое заболевание, как гериатрический делирий — состояние острой спутанности сознания. Для него также характерно агрессивное поведение. К гериатрическому делирию человека могут подтолкнуть факторы, казалось бы, далекие от проблем с психикой, — коронавирусная или другая инфекция, травмы, операции и даже обезвоживание или банальные запоры . Всё это способно внезапно спровоцировать острую дисфункцию головного мозга, одним из симптомов которой может быть именно агрессия.

— Признаком гериатрического делирия часто бывает острый психоз, который сопровождается галлюцинациями и поведенческими нарушениями , — рассказывает невролог. — Человек просыпается и не понимает, где находится, не узнает родственников, порывается куда-то уйти, агрессивно себя ведет.

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Вот почему для предупреждения возрастных проблем важно постоянно заботиться о своем здоровье, вовремя обращаться за помощью к врачам.

— Очень часто люди, у которых начинается деменция, вдруг заявляют, что хорошо себя чувствуют, даже если страдают, например, от гипертонии. Они забрасывают лечение хронических заболеваний, а это в любом случае приводит к катастрофе , — предостерегает Мария Чердак.

Еще одной причиной агрессивного поведения у пожилых могут быть хронические психические (эндогенные) расстройства, например шизофрения. В таком случае состояние обостряется, когда пожилой человек перестает посещать психиатра и пить таблетки.

Деменция

Говорят, что лекарств от старости не придумано. Клинический психолог предупреждает, что в отличие от других психических заболеваний, которые можно качественно и продуктивно лечить, старческая деменция — это в целом необратимый процесс. Болезнь неумолима: если процесс уже запущен, то он так или иначе будет двигаться в сторону ухудшения. Поэтому большая работа и бесконечное терпение потребуются в первую очередь родственникам больного. Перед ними неизбежно встают вопросы о том, как обеспечивать постоянный уход за человеком и при этом обезопасить его самого и близких, которые находятся рядом. Больной должен постоянно посещать психиатра, принимать прописанные препараты и быть под неусыпным контролем. Родственникам важно консультироваться со специалистами, чтобы понимать, что их ждет дальше.

— Есть прекрасный фильм на эту тему — «Всё еще Элис». О том, как очень успешная женщина, которая занимается научной деятельностью, вдруг узнает, что у нее болезнь Альцгеймера. В фильме показано, как человек постепенно принимает проблему, с которой ей пришлось столкнуться и предстоит жить, — рассказывает Татьяна Метелёва.

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Клинический психолог советует родственникам хорошо оценить свои возможности: близким людям каждый день придется сталкиваться с тяжелыми особенностями поведения больного, решать разнообразные бытовые проблемы. По словам эксперта, это поднимает градус напряжения в семье, близкие перестают помнить человека таким, каким он был когда-то, и начинают жить в тяжелой и непредсказуемой реальности, продиктованной болезнью. Если эта ноша становится непосильной, то людям приходится делать сложный выбор.

— У нас в менталитете есть представление о том, что поместить возрастных родителей в дом престарелых или клинику — это ужасное предательство. Но существует много клиник, которые занимаются геронтологией, и это очень достойный вариант выхода из ситуации. Человек постоянно находится среди специалистов, ему помогают, за ним ухаживают, его можно навещать , — говорит эксперт.

Клинический психолог подчеркивает, что деменция — это, как правило, генетически обусловленное заболевание. Если в роду были такие случаи, то можно предположить, что есть вероятность столкнуться с проблемой и представителям других поколений. Но причины страшного заболевания не сводятся только к тяжелой наследственности. Считается, например, что хроническая усталость тоже влияет на его развитие.

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— Бытует мнение, что если человек очень много занимается интеллектуальной деятельностью, то деменция ему не грозит. Но это не совсем так, — рассуждает Татьяна Метелёва. — Если человек постоянно перегружает свой мозг умственной работой, мало отдыхает и недостаточно спит, то это тоже способствует развитию недуга. Постоянно работающий мозг точно так же, как и любой другой орган, переутомляется и перенапрягается. По данным последних исследований, это является одной из главных составляющих развития дегенеративных процессов.

Эксперт подчеркивает, что в любом возрасте не обойтись без ежедневной детоксикации мозга, которая происходит во время сна и качественного отдыха. Также важны поддержание здорового образа жизни, физическая активность, правильное питание и отсутствие вредных привычек.

Как встретить старость

Мария Чердак отмечает, что значительные возрастные нарушения реже наблюдаются у людей, которые прежде были доброжелательными, спокойными, терпимыми, поддерживали хорошие, доверительные отношения в семье. А вот отрицательные черты характера с возрастом заостряются, причем не всегда это свидетельствует именно о проблемах с психикой. Если родственник и раньше был легко возбудимым, резко переходил на повышенные интонации, то вряд ли стоит ждать, что в старости он вдруг станет спокойным и благодушным.

— Наоборот, это будет симптомом того, что в его голове как раз идут какие-то патологические изменения, — предостерегает эксперт. — А когда человек, прежде спокойный, медлительный и доброжелательный, вдруг становится активным, эмоциональным и даже конфликтным, то это повод насторожиться.

Особенное внимание Мария Чердак советует обращать именно на нестандартные перемены в поведении близких, но по возможности терпимо относиться к их странностям.

— Очень часто причиной агрессивного поведения становится неправильная реакция тех, кто живет рядом с пациентом, страдающим деменцией, или ухаживает за ним, — предостерегает невролог. — Плохо, если близкие всё время подчеркивают: «Да ты опять забыл! Ты назло нам всё время одно и то же повторяешь! Да сколько уже можно!»

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Ответная негативная реакция развивается, когда на человека повышают голос, постоянно критикуют его и вообще как-то притесняют. Мария Чердак советует при общении с пожилыми людьми сохранять ровный, доброжелательный настрой, не акцентировать внимание на дефектах.

— А если человек чем-то взбудоражен, становится слишком эмоциональным и активным, в поведении появляются элементы агрессии, то нужно его отвлекать, стараться переключить внимание, успокоить и максимально быстро погасить конфликт , — советует эксперт.

Татьяна Метелёва также обращает внимание на то, что раздражительность и депрессия пожилых родственников могут быть обусловлены переживаниями психологических проблем. Человек в определенном возрасте, подходя к старости, начинает переосмысливать свою жизнь. Он сожалеет о чем-то, предчувствует скорый конец жизни, поэтому ориентироваться только на аффективную сферу при диагностике нельзя.

— Старение — это естественный и закономерный биологический процесс, — подчеркивает Ольга Ткачева. — Лекарств от него действительно пока нет. Но знание тех процессов, которые запускаются в нашем организме, дает нам уникальную возможность корректировать свой образ жизни и в какой-то мере управлять возрастом.