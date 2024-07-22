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Глава Туапсинского района сообщил об уничтожении восьми БПЛА

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотников в районе Туапсе. Об этом 22 июля сообщил глава муниципального образования Туапсинский район Сергей Бойко.

«По информации муниципального ситуационного центра, сегодня с 03:17 до 04:20 в районе города Туапсе система ПВО поразила восемь БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.

Бойко уточнил, что не было зафиксировано разрушений жилых домов и инфраструктуры, местное население не пострадало, однако оперативные работы продолжаются.

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В тот же день мужчина пострадал в результате атаки ВСУ на село Устинка Белгородского района. Мужчина находится в городской больнице №2 города Белгорода с контузией и множественными осколочными ранениями головы и плеча.

Кроме того, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о четырех погибших и 10 раненых после обстрелов ВСУ. Как уточнили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), двое погибших — семейная пара, женщина 1969 г.р. и мужчина 1969 г.р. — умерли в населенном пункте Горловка. В тот же день «Известия» публиковали кадры последствий обстрела Горловки со стороны ВСУ.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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