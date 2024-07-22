Пушилин сообщил о четырех погибших и 10 раненых в ДНР после обстрелов ВСУ

Четыре человека погибли и 10 были ранены в результате обстрелов территорий Донецкой Народной Республики (ДНР) украинскими боевиками. Об этом 21 июля сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Общее число жертв за сегодняшний день увеличилось до 14 человек: четверо погибли, 10 ранены», — написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), двое погибших — семейная пара, женщина 1969 г.р. и мужчина 1969 г.р. — умерли в населенном пункте Горловка. Еще одна женщина погибла в результате сброса взрывчатки с беспилотника в населенном пункте Верхнетроицкое. Данные четвертого погибшего не уточнялись.

В центре также сообщили, что в результате обстрелов вооруженных сил (ВСУ) пострадали жилые постройки, машины, многоквартирные дома, газопровод, школа, магазин и линии электропередачи.

«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — уточнили в Telegram-канале СЦКК.

В тот же день «Известия» публиковали кадры последствий обстрела Горловки со стороны ВСУ. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило в Telegram-канале, что боевики нанесли удар по Горловке двумя натовскими снарядами калибра 155 мм.

20 июля административное здание загорелось в Донецке в результате обстрела города ВСУ. В настоящее время возгорание ликвидировано. Здание получило сильные повреждения.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».