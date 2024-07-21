Опубликованы кадры последствий обстрела Горловки со стороны ВСУ
В распоряжении «Известий» 21 июля есть кадры, на которых видны последствия обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР).
В результате ударов ВСУ было повреждено несколько машин, на земле разбросаны осколки от снарядов.
По предварительным данным, два человека погибли. Одна женщина получила тяжелое ранение.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в Telegram-канале, что боевики нанесли удар по Горловке двумя натовскими снарядами 155-мм калибра.
Ранее, 20 июля, административное здание загорелось в Донецке в результате обстрела города ВСУ. В настоящее время возгорание ликвидировано. Здание получило сильные повреждения.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».