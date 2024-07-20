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В Донецке в результате обстрела ВСУ загорелось административное здание

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Административное здание загорелось в Донецке в результате обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ). «Известия» 20 июля публикуют кадры последствий обстрела.

В настоящее время возгорание ликвидировано. На кадрах видно, что фасад здания в Петровском районе города поврежден. Кроме того, серьезные повреждения получила крыша.

Как сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале, возгорание административного здания также было зафиксировано в Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП).

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Ранее, 15 июля, в селе Веселое Ясиноватского муниципалитета ДНР пенсионер пострадал из-за детонации ВОП. Мужчине оказали необходимую помощь. Также были повреждены два жилых дома в Петровском и Куйбышевском районах Донецка.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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