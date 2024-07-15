Пенсионер пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета в ДНР

В селе Веселое Ясиноватского муниципалитета Донецкой Народной Республики (ДНР) пенсионер пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета (ВОП). Об этом 15 июля сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В селе Веселом Ясиноватского муниципального округа в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1957 года рождения», — проинформировал он в Telegram-канале.

Пенсионеру оказали необходимую медицинскую помощь.

Пушилин сообщил, что с начала суток в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены два жилых дома в Петровском и Куйбышевском районах Донецка. Также были посечены два частных автомобиля в Никитовском районе Горловки.

Уточняется, что 15 июля украинские войска 19 раз обстреляли населенные пункты региона, выпустив по ним порядка 40 боеприпасов.

В этот же день военные Вооруженных сил (ВС) России уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) АS-90 в районе населенного пункта Ильинка в ДНР. На кадрах показано, как российские силы прицеливаются по технике противника и наносят удар.

Ранее, 5 июля, два человека пострадали при обстреле украинскими боевиками автозаправочной станции (АЗС) в Ленинском районе Донецка. На заправочной станции была организована импровизированная защита с помощью мешков с песком. Они приняли на себя большую часть осколков.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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