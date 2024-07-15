Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан направил лидерам стран ЕС предложения по урегулированию на Украине
Экономика
Путин сообщил о росте производства металлопродукции в ДНР и ЛНР за год на 30%
Туризм
Число турпоездок россиян в Таиланд и Китай в июне выросло более чем на 80%
Общество
Лесной пожар под Новороссийском локализован на площади 62 га
Мир
Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа состоял в стрелковом клубе
Мир
Профессор из США назвал обещания о членстве в НАТО смертным приговором Украине
Экономика
Аналитик назвал позитивным шагом смягчение требований к продаже валютной выручки
Мир
СМИ узнали об отчаянии Киева из-за недостаточной помощи Запада
Армия
ВС России сбили украинский МиГ-29 и 36 беспилотников за сутки
Мир
Премьер Эстонии Кая Каллас подала в отставку
Экономика
Путин назвал металлургическую отрасль стратегически важной для России
Мир
Президент Грузии Зурабишвили обжалует закон об иноагентах в конституционном суде
Армия
Средства ПВО сбили украинский дрон над Черным морем около западного побережья Крыма
Общество
Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях бабезиоза в России
Мир
Маск заявил о провале Секретной службы США из-за покушения на Трампа
Общество
В Москве начали строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро
Происшествия
В Коктебеле загорелась сухая растительность на площади 20 га
Сюжет:

Российские силы уничтожили британскую САУ АS-90 около Ильинки в ДНР

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные Вооруженных сил (ВС) России уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) АS-90 в районе населенного пункта Ильинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 15 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

На кадрах показано, как российские силы прицеливаются по технике противника и наносят удар.

«Военнослужащие Южной группировки войск выявили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) британского производства АS-90 в районе населенного пункта Ильинка», — говорится в публикации российского оборонного ведомства в Telegram-канале.

«Мстой» кто идет: как работают самоходчики на авдеевском направлении
В защите от беспилотников артиллеристы полагаются на скорость и противодроновые ружья

Ранее в этот день сообщалось, что военные расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ. Получив данные от расчета БПЛА о выявленном месте расположения украинской армии, расчет БМ-21 «Град» оперативно прибыл в район боевого применения. Артиллеристы навели установку на цель и залпом реактивных снарядов калибра 122 мм уничтожили противника на дистанции более 15 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024