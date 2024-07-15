Российские силы уничтожили британскую САУ АS-90 около Ильинки в ДНР

Военные Вооруженных сил (ВС) России уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) АS-90 в районе населенного пункта Ильинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 15 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

На кадрах показано, как российские силы прицеливаются по технике противника и наносят удар.

«Военнослужащие Южной группировки войск выявили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) британского производства АS-90 в районе населенного пункта Ильинка», — говорится в публикации российского оборонного ведомства в Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что военные расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ. Получив данные от расчета БПЛА о выявленном месте расположения украинской армии, расчет БМ-21 «Град» оперативно прибыл в район боевого применения. Артиллеристы навели установку на цель и залпом реактивных снарядов калибра 122 мм уничтожили противника на дистанции более 15 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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