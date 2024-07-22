Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ на село Устинка Белгородского района

Один человек пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Устинка Белгородской области. Об этом 22 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Устинка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Пострадал водитель», — написал он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Мужчина находится в городской больнице №2 города Белгорода с контузией и множественными осколочными ранениями головы и плеча.

Ранее в тот же день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о четырех погибших и 10 раненых после обстрелов ВСУ. Как уточнили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), двое погибших — семейная пара, женщина 1969 г.р. и мужчина 1969 г.р. — умерли в населенном пункте Горловка. Еще одна женщина погибла в результате сброса взрывчатки с беспилотника в населенном пункте Верхнетроицкое. Данные четвертого погибшего не уточнялись.

В тот же день «Известия» публиковали кадры последствий обстрела Горловки со стороны ВСУ. Представительство ДНР в СЦКК сообщило в Telegram-канале, что боевики нанесли удар по Горловке двумя натовскими снарядами калибра 155 мм.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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