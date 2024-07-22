Глава нацкомитета демократов США сообщил о скором объявлении действий партии

Следующие шаги Демократической партии США будут анонсированы в ближайшее время. Об этом 21 июля заявил председатель демократического национального комитета Джейми Харрисон.

«В ближайшее время американский народ услышит от Демократической партии о следующих шагах и пути дальнейшего процесса выдвижения кандидатов», — написал он в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Подробностей того, когда появится информация, Харрисон не привел.

Ранее в этот день сообщалось, что действующий американский президент Джо Байден отказался от участия в президентской гонке. Президент США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ от участия Байдена в президентской гонке, заявив, что следующим шагом должно стать расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые скрывали факты о ментальном состоянии политика. Она также усомнилась в самостоятельности решения Байдена, отметив, что заявление было сделано от его лица, а не им самим.

В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон призвал Байдена немедленно уйти в отставку, так как если он не в состоянии баллотироваться на пост президента, он не должен занимать эту должность. Его поддержала конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин, заявив, что сейчас в США идет «мягкая гражданская война» и что у власти Соединенных Штатов в данный момент находятся элиты.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.