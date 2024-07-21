В Госдуме назвали слова Зеленского о переговорах с РФ игрой на западную публику

Заявление президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая) о возможности переговоров с Россией является игрой на западную публику. Об этом в воскресенье, 21 июля, заявил первый зампред комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев.

«На мой взгляд, правда, это не более чем очередная игра на публику, естественно, западную. Зеленский таким образом хочет показать, что стремится к мирному урегулированию, а от России добиться отказа приехать на свой недосаммит», — поделился он с «РИА Новости».

Журавлев напомнил, что президентский срок Зеленского давно истек, «капитуляцию может подписать и кто-то из генералов». Первый зампред комитета обратил внимание, что украинский лидер прекрасно понимает, что в США могут «окончательно перекрыть кислород» киевскому режиму.

«Не знает, что предпринять, не понимая, что судьбу Украины будут решать уже без него. Он и указ свой может отменить <…> и в принципе сесть за стол переговоров, но вести их исключительно через посредника», — подытожил депутат.

Зеленский в интервью Би-би-си от 20 июля допустил переговоры с Россией, несмотря на действующий в стране запрет. При этом, по словам украинского лидера, Киев готов говорить с тем, «кто в России всё решает».

В последнее время украинский лидер всё чаще говорит о переговорах с Россией. Так, 15 июля Зеленский во время пресс-конференции заявил, что российские представители должны принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, подготовку к проведению мирного саммита планируют завершить к ноябрю.

Позднее, 17 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова к переговорам по украинскому кризису и безопасности в Европе с учетом законных интересов России. При этом он отметил, что Запад, в свою очередь, взял курс на продавливание ультиматума Зеленского любой ценой.

Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. При этом Запад и Украина поспешили отклонить предложение российского лидера.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.