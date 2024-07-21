Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о четырех авиаударах США и Великобритании по Йемену
Общество
Мощный ливень накрыл Москву
Армия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Общество
Организаторы выступления Глюкозы в Красноярске намерены подать в суд на артистку
Мир
Хуситы заявили об отсутствии «красных линий» в ответе на авиаудары Израиля
Мир
Канцлер Германии Шольц признался, что пользуется ламповым телевизором
Мир
Путин заявил о неизменной поддержке Сирии в отстаивании суверенитета
Общество
Фадеев заявил о намерении подать иск к Глюкозе о запрете петь его песни
Происшествия
Экс-министра спорта Дагестана Магомедова госпитализировали из СИЗО №1 в Москве
Политика
В Госдуме назвали слова Зеленского о переговорах с РФ игрой на западную публику
Происшествия
В двух районах Бурятии ввели режим ЧС из-за обрушения моста
Мир
Джо Байден отказался от участия в президентской гонке
Мир
Зеленский признал сложную для ВСУ ситуацию с потерями на фронте
Мир
В Германии заявили о провале санкций против РФ
Мир
Байден вышел из президентской гонки. Что это значит
Мир
Захарова прокомментировала решение Байдена выйти из президентской гонки
Мир
Байден поддержал выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов
Мир
Пушков сделал прогноз о будущем США при выдвижении Клинтон кандидатом в президенты
Сюжет:

В Госдуме назвали слова Зеленского о переговорах с РФ игрой на западную публику

Депутат Журавлев: слова Зеленского о переговорах с РФ — игра на западную публику
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая) о возможности переговоров с Россией является игрой на западную публику. Об этом в воскресенье, 21 июля, заявил первый зампред комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев.

«На мой взгляд, правда, это не более чем очередная игра на публику, естественно, западную. Зеленский таким образом хочет показать, что стремится к мирному урегулированию, а от России добиться отказа приехать на свой недосаммит», — поделился он с «РИА Новости».

Журавлев напомнил, что президентский срок Зеленского давно истек, «капитуляцию может подписать и кто-то из генералов». Первый зампред комитета обратил внимание, что украинский лидер прекрасно понимает, что в США могут «окончательно перекрыть кислород» киевскому режиму.

«Не знает, что предпринять, не понимая, что судьбу Украины будут решать уже без него. Он и указ свой может отменить <…> и в принципе сесть за стол переговоров, но вести их исключительно через посредника», — подытожил депутат.

Зеленский в интервью Би-би-си от 20 июля допустил переговоры с Россией, несмотря на действующий в стране запрет. При этом, по словам украинского лидера, Киев готов говорить с тем, «кто в России всё решает».

Зеленский всё чаще говорит о переговорах с Россией. И вот почему

В последнее время украинский лидер всё чаще говорит о переговорах с Россией. Так, 15 июля Зеленский во время пресс-конференции заявил, что российские представители должны принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, подготовку к проведению мирного саммита планируют завершить к ноябрю.

Позднее, 17 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова к переговорам по украинскому кризису и безопасности в Европе с учетом законных интересов России. При этом он отметил, что Запад, в свою очередь, взял курс на продавливание ультиматума Зеленского любой ценой.

Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. При этом Запад и Украина поспешили отклонить предложение российского лидера.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024