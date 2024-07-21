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Сюжет:

Зеленский допустил возможность переговоров с представителями России

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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) допустил переговоры с Россией, несмотря на действующий в стране запрет.

«На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план <...>, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России», — поделился он в интервью с Би-би-си, запись выложена на YouTube украинской службы телеканала BBC News 20 июля.

Как отметил Зеленский, если Украина хочет окончания конфликта, необходимо идти на переговоры. При этом, по словам украинского лидера, Киев готов говорить с тем, «кто в России всё решает».

Зеленский всё чаще говорит о переговорах с Россией. И вот почему

В последнее время украинский лидер всё чаще говорит о переговорах с Россией. Так, 15 июля Зеленский во время пресс-конференции заявил, что российские представители должны принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, подготовку к проведению мирного саммита планируют завершить к ноябрю. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что президент Украины не может указывать РФ, в каких конференциях участвовать.

Позднее, 17 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова к переговорам по украинскому кризису и безопасности в Европе с учетом законных интересов России. При этом он отметил, что Запад, в свою очередь, взял курс на продавливание ультиматума Зеленского любой ценой.

Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. При этом Запад и Украина поспешили отклонить предложение российского лидера.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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