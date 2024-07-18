В МИДе заявили об отсутствии у Зеленского права указывать РФ не участвовать в саммитах
Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, не может указывать РФ, в каких конференциях участвовать. Об этом 18 июля на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий».
Она также назвала украинского лидера «нелюдем».
«Что кому дела, точно решать будет не Зеленский, тем более что-то там диктовать России. Ему даже не стоит думать об этом», — заявила Захарова.
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