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Лавров заявил о готовности РФ к переговорам по Украине и безопасности в Европе

Лавров: РФ готова к переговорам по безопасности в Европе, но не будет уговаривать
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Москва готова к переговорам по украинскому кризису и безопасности в Европе с учетом законных интересов России. Соответствующее заявление 17 июля сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Президент [РФ Владимир] Путин не раз говорил, в том числе совсем недавно: мы готовы обсуждать проблемы безопасности в Европе. Конечно, учитывая необходимость устранения первопричин и, конечно же, учитывая необходимость обеспечить законные интересы безопасности России. Не в ущерб чьим-то интересам безопасности, а в контексте общей договоренности», — сказал он.

При этом дипломат отметил, что Запад, в свою очередь, взял курс на продавливание ультиматума президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, любой ценой. Так, говоря о вероятном втором саммите по Украине, западные политики формулируют абсолютно неприемлемые для «искренне заинтересованных в мире» подходы, подчеркнул министр.

«Если и когда наши коллеги [на Западе] одумаются, переболеют вот этой манией превосходства, собственного величия, собственной безнаказанности, сядем поговорим, послушаем, что они нам скажут. Но бегать и уговаривать это не в наших традициях», — заключил Лавров.

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Ранее в среду несколько евродепутатов заявили, что не все представители Европарламента разделяют стремление продолжать конфликт на Украине и выступают за проведение мирных переговоров, так как становится всё очевиднее, что данная стратегия не приносит никакого успеха.

Накануне Лавров отмечал в Совете Безопасности ООН, что Россия готова к поиску баланса интересов в контексте мирного урегулирования украинского кризиса. Он указал, что для мирного завершения конфликта Москва предлагает раз и навсегда устранить его первопричины. Лавров подчеркнул, что урегулирование должно включать в себя снятие угроз для России, исходящих со стороны Запада.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Чтобы реализовать это, Киев должен официально отказаться от стремления вступить в НАТО и вывести свои войска из регионов РФ.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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