Не все представители Европарламента (ЕП) разделяют стремление во чтобы то ни стало продолжать конфликт на Украине и выступают за проведение мирных переговоров, так как становится всё очевиднее, что данная стратегия не приносит никакого успеха. Об этом 17 июля на заседании высказались евродепутат Мартин Ширдеван, представляющий фракцию объединенных левых в ЕП, а также депутат от фракции «Европа суверенных наций» Рене Ауст.

«После двух лет <военной операции> становится всё яснее, что постоянное увеличение количества оружия не закончит этот конфликт. Будущее мирной Европы зиждется на усилении международных организаций и разоружении, а не на новой гонке вооружений», — считает Ширдеван, трансляция выступления велась на сайте европейского органа власти.

По мнению Ауста, в настоящее время о мире мечтает вся Европа, однако имеются абсолютно разные взгляды о пути для его достижения. Одним из таковых, например, является предложение опять постоянно наращивать поставки оружия и усиливать санкции.

«Эта стратегия за 874 дня конфликта так и не принесла нам мира. <...> Вначале Германия поставила Украине 5 тыс. касок. Потом говорили, что поставка танков изменит ход конфликта. <...> Президент Франции [Эммануэль] Макрон даже требует отправить солдат на Украину. Эта стратегия ничего не изменила с ноября 2022 года», — отметил парламентарий.

Представитель фракции «Европа суверенных наций» констатировал, что Европа продолжает поощрять смертоубийство украинцев и в данном случае единственный, кто выступает против такой политики — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который взял на себя ответственность лидера и пытается развернуть маховик конфликта в другую сторону.

«Если мы хотим других результатов, мы должны изменить наши действия. Если мы хотим мира, надо изменить нашу стратегию. Настало время для мирных переговоров. Поэтому я благодарен премьер-министру Орбану, что он берет на себя ответственность лидера. Политическое лидерство в демократическом обществе означает стоять за правду несмотря на сопротивление. Политическое лидерство означает не потакать тому, что комфортно и популярно, но сделать популярным то, что правильно», — подчеркнул евродепутат.

Он добавил, что в данном контексте сейчас правильно — надавить на необходимость начала серьезных мирных переговоров и дипломатический подход. Свою позицию он подкрепил цитатой бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта: «Лучше тысяча часов безрезультатных переговоров, чем одна минута стрельбы».

Ранее, 16 июля, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что недопустимо, чтобы Будапешт был заклеймен в трансатлантическом сообществе только за то, что ведет переговоры ради мира и выступает за сохранение дипломатических каналов с РФ открытыми. Он подчеркнул, что Венгрия не хочет снова оказаться в эпохе холодной войны, отметив, что дело не в том, что в Европе не хотят мирных переговоров, а в том, что ЕС продолжает разжигать конфликт.

Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров отметил в Совете Безопасности ООН, что Россия готова к поиску баланса интересов в контексте мирного урегулирования украинского кризиса. Он указал, что для мирного завершения конфликта Москва предлагает раз и навсегда устранить его первопричины. Лавров подчеркнул, что урегулирование должно включать в себя снятие угроз для России, исходящих со стороны Запада.

Кроме того, газета The New York Times сообщила, что власти на Украине планируют завершить конфликт с Россией путем переговоров. Также президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, 15 июля заявил, что российская делегация должна принять участие во второй конференции мирному разрешению конфликта. Он также рассказал, что подготовку к этому саммиту планируется закончить к ноябрю. Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук 16 июля назвал заявления украинской стороны о готовности к переговорам очковтирательством и пустыми словами.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Чтобы реализовать это, Киев должен официально отказаться от стремления вступить в НАТО и вывести свои войска из регионов РФ.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.