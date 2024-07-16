Реклама
Прямой эфир
Мир
Сийярто заявил о нарушении прав человека на Украине из-за насильственной мобилизации
Общество
Горение складов со стройматериалами на Кубани локализовано на 1,2 тыс. кв. м
Мир
СМИ сообщили о досрочном избрании Байдена кандидатом в президенты США
Общество
Как пожары в Краснодарском крае и Крыму повлияют на виноделие и туризм? Детали
Спорт
УЕФА представил свою символическую сборную по итогам Евро-2024
Общество
Жителя Бердянска осудили на пять лет за публичные призывы к терактам
Общество
Лесной пожар под Новороссийском полностью ликвидирован
Армия
Новейшая гаубица «Мальва» выдержала попадание из HIMARS в зоне СВО
Мир
Глава МИД Венгрии заявил о намерении ЕС продолжать конфликт на Украине
Наука и техника
На Солнце произошла самая мощная за лето 2024 года вспышка
Мир
Минобороны Украины вернуло ВСУ переданные ранее на утилизацию боеприпасы
Общество
Синоптик предупредил москвичей о возможном похолодании
Спорт
Гибралтар подаст жалобу в УЕФА на выкрики испанцев после победы на Евро-2024
Мир
Директор Секретной службы США получила должность благодаря покровительству
Общество
Безопасная работа Ростовской АЭС после отключения энергоблока не нарушилась
Мир
Более половины опрошенных украинцев не ассоциируют себя с европейцами
Мир
На туристической улице Неаполя в Италии выставили статую раненого Трампа
Экономика
Аналитики объяснили причины падения индекса Мосбиржи до минимума за год
Сюжет:

Глава МИД Венгрии заявил о намерении ЕС продолжать конфликт на Украине

Глава МИД Венгрии: Евросоюз продолжает разжигать конфликт на Украине
0
Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Недопустимо, чтобы государство было заклеймено в трансатлантическом сообществе только за то, что ведет переговоры ради мира и выступает за сохранение дипломатических каналов открытыми, в то время как европейские чиновники продолжают разжигать конфликт на Украине. Об этом 16 июля заявил в Нью-Йорке министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Глава венгерской дипломатии напомнил, что работает в должности почти 10 лет и всегда во многих встречах Евросоюза (ЕС) европейские чиновники заявляли о необходимости немедленно призвать стороны конфликтов к миру и сложить оружие. Однако сейчас ситуация в блоке изменилась.

«С другой стороны, сейчас, в случае <конфликта> на Украине, ЕС, европейские бюрократы и лидеры «говорят нечто совершенно иное», чем раньше, в связи с происходящим за пределами блока», — цитирует его газета Magyar Nemzet.

Сийярто отметил, что дело не в том, что в Европе не хотят мирных переговоров, а в том, что ЕС продолжает разжигать конфликт. На Украине гибнут тысячи людей, существует опасность разрушений, но долгосрочный риск конфликта — это возвращение эпохи холодной войны и Венгрия не хочет в ней оказаться, подчеркнул дипломат.

Он также посетовал на то, что ставится под сомнение легитимность использования дипломатических каналов, что также неприемлемо.

По мнению Сийярто, в последние годы европейские лидеры практически отказались от возможности самостоятельной стратегии в вопросе войны на Украине и копируют американскую стратегию вне зависимости от своих интересов.

«Настало время, чтобы Европа пошла своим путем в отношении войны на Украине», — сказал он, призвав страны ЕС разработать мирную стратегию.

В противном случае Украина может оказаться на грани полного разрушения, заключил он.

Ранее во вторник спикер ЕК Штефан де Кеерсмакер рассказал, что принятое Еврокомиссией (ЕК) решение по бойкоту председательства Венгрии в Совете Евросоюза (ЕС) касается только участия комиссии в неформальных встречах совета министров. Говоря о формальных встречах, на которых принимаются решения, он пояснил, что ЕК будет представлена на политическом уровне в рамках своего обязательства о добросовестном сотрудничестве.

Также он подчеркнул, что в сложившейся ситуации не стал бы использовать слово «бойкот», так как сотрудничество продолжается.

Чем закончилось «миротворческое турне» Орбана. Объясняем простыми словами

Ранее, 15 июля, официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что орган отменил традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии. ЕК попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров, которые проходят во время председательства Венгрии, отметила газета Politico.

Подобное отношение вызвано в Брюсселе недавним визитом Орбана к президенту РФ Владимиру Путину. С российским лидером он обсудил способы мирного разрешения конфликта на Украине и другие международные вопросы. Этот визит вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС до конца года.

Кроме того, Орбан 8 июля посетил председателя КНР Си Цзиньпина. Эти встречи не были согласованы с другими главами стран ЕС и касались украинского кризиса.

13 июля официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил «Известиям», что Еврокомиссия не планирует встречаться с Орбаном для обсуждения результатов визитов в Москву и Пекин. Он отметил, что Орбан совершал визиты в Россию и Китай не от имени Европейского союза.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024