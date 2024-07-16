Глава МИД Венгрии заявил о намерении ЕС продолжать конфликт на Украине

Недопустимо, чтобы государство было заклеймено в трансатлантическом сообществе только за то, что ведет переговоры ради мира и выступает за сохранение дипломатических каналов открытыми, в то время как европейские чиновники продолжают разжигать конфликт на Украине. Об этом 16 июля заявил в Нью-Йорке министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Глава венгерской дипломатии напомнил, что работает в должности почти 10 лет и всегда во многих встречах Евросоюза (ЕС) европейские чиновники заявляли о необходимости немедленно призвать стороны конфликтов к миру и сложить оружие. Однако сейчас ситуация в блоке изменилась.

«С другой стороны, сейчас, в случае <конфликта> на Украине, ЕС, европейские бюрократы и лидеры «говорят нечто совершенно иное», чем раньше, в связи с происходящим за пределами блока», — цитирует его газета Magyar Nemzet.

Сийярто отметил, что дело не в том, что в Европе не хотят мирных переговоров, а в том, что ЕС продолжает разжигать конфликт. На Украине гибнут тысячи людей, существует опасность разрушений, но долгосрочный риск конфликта — это возвращение эпохи холодной войны и Венгрия не хочет в ней оказаться, подчеркнул дипломат.

Он также посетовал на то, что ставится под сомнение легитимность использования дипломатических каналов, что также неприемлемо.

По мнению Сийярто, в последние годы европейские лидеры практически отказались от возможности самостоятельной стратегии в вопросе войны на Украине и копируют американскую стратегию вне зависимости от своих интересов.

«Настало время, чтобы Европа пошла своим путем в отношении войны на Украине», — сказал он, призвав страны ЕС разработать мирную стратегию.

В противном случае Украина может оказаться на грани полного разрушения, заключил он.

Ранее во вторник спикер ЕК Штефан де Кеерсмакер рассказал, что принятое Еврокомиссией (ЕК) решение по бойкоту председательства Венгрии в Совете Евросоюза (ЕС) касается только участия комиссии в неформальных встречах совета министров. Говоря о формальных встречах, на которых принимаются решения, он пояснил, что ЕК будет представлена на политическом уровне в рамках своего обязательства о добросовестном сотрудничестве.

Также он подчеркнул, что в сложившейся ситуации не стал бы использовать слово «бойкот», так как сотрудничество продолжается.

Ранее, 15 июля, официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что орган отменил традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии. ЕК попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров, которые проходят во время председательства Венгрии, отметила газета Politico.

Подобное отношение вызвано в Брюсселе недавним визитом Орбана к президенту РФ Владимиру Путину. С российским лидером он обсудил способы мирного разрешения конфликта на Украине и другие международные вопросы. Этот визит вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС до конца года.

Кроме того, Орбан 8 июля посетил председателя КНР Си Цзиньпина. Эти встречи не были согласованы с другими главами стран ЕС и касались украинского кризиса.

13 июля официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил «Известиям», что Еврокомиссия не планирует встречаться с Орбаном для обсуждения результатов визитов в Москву и Пекин. Он отметил, что Орбан совершал визиты в Россию и Китай не от имени Европейского союза.