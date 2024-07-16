В ЕК объяснили решение по бойкоту организованных Венгрией мероприятий в Совете ЕС
Принятое Еврокомиссией (ЕК) решение по бойкоту председательства Венгрии в Совете Евросоюза (ЕС) касается только участия комиссии в неформальных встречах совета министров. Об этом 16 июля заявил спикер ЕК Штефан де Кеерсмакер в ходе брифинга, транслировавшегося на сайте объединения.
«Принятое вчера решение касается только участия ЕК в неформальных встречах совета. Это означает, что на всех предстоящих неформальных встречах совета Еврокомиссия будет представлена на административном уровне, пока длится венгерское председательство», — объяснил он.
Кеерсмакер подчеркнул приверженность ЕК «конструктивному сотрудничеству со всеми европейскими институтами и странами-членами ЕС».
Говоря о формальных встречах, на которых принимаются решения, он пояснил, что ЕК будет представлена на политическом уровне в рамках своего обязательства о добросовестном сотрудничестве.
Также он подчеркнул, что в сложившейся ситуации не стал бы использовать слово «бойкот», так как сотрудничество продолжается. Решение об отказе от участия в неформальных Советах ЕС было принято, так как страны объединения хотели символически обозначить свое недовольство несогласованными поездками премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в третьи страны, заключил спикер ЕК.
Ранее, 15 июля, официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что орган отменил традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии. ЕК попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров, которые проходят во время председательства Венгрии, отметила газета Politico.
Подобное отношение вызвано в Брюсселе недавним визитом Орбана к президенту РФ Владимиру Путину. С российским лидером он обсудил способы мирного разрешения конфликта на Украине и другие международные вопросы. Этот визит вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС до конца года.
Кроме того, Орбан 8 июля посетил председателя КНР Си Цзиньпина. Эти встречи не были согласованы с другими главами стран ЕС и касались украинского кризиса.
13 июля официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил «Известиям», что Еврокомиссия не планирует встречаться с Орбаном для обсуждения результатов визитов в Москву и Пекин. Он отметил, что Орбан совершал визиты в Россию и Китай не от имени Европейского союза.