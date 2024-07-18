Зеленский всё чаще говорит о переговорах с Россией. И вот почему

В начале недели украинский лидер Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек 20 мая, повторил свой тезис о том, что необходимо привлечь Россию к участию во втором «саммите мира» — первый прошел в июне в Швейцарии без приглашения на него Москвы. Незадолго до этого Зеленский заявлял, что можно провести переговоры с Россией при помощи посредников из разных стран и континентов. Москва эту возможность отвергла. «Известия» разбирают, почему Украина все чаще вспоминает о переговорах и в каком формате они возможны.

Действительно ли Зеленский хочет переговоров

• В начале июня в Швейцарии состоялся вдохновленный Украиной «саммит мира», задуманный как «единение всего мира против России». Однако весь мир не приехал, присутствовали чуть более 90 участников из 160 приглашенных. Итоговую резолюцию тоже поддержали не все — 80 стран из 92. Основной проблемой стало отсутствие России, многие приглашенные и участники отметили, что без одной из сторон конфликта все обсуждения имеют мало веса.

• В связи с этим еще в мае Зеленский стал говорить о том, что саммит в Швейцарии — это лишь первый этап, а осенью может состояться вторая встреча, на которую уже могут пригласить Москву. В России при этом ни разу не подтвердили готовность принимать участие в таких встречах, отмечая, что раз приглашения нет, то и говорить не о чем.

• Проблемой являются взаимоисключающие подходы сторон к переговорам. Так, Россия считает украинскую власть нелегитимной, в Киеве придерживаются противоположного мнения. Помимо этого Владимир Зеленский указом запретил себе прямые переговоры с Владимиром Путиным. Также все пункты «формулы мира» Зеленского являются ультимативными, и России нет надобности на них соглашаться. Но на фоне успехов российской армии Украине всё чаще приходится думать над выходом из сложившегося положения. Этому способствовали:

провалы на фронте, успешное российское наступление;

слабость Украины как государства — отсутствие самостоятельности в принятии решений, катастрофическая финансовая ситуация, демографические проблемы, недовольство населения из-за ужесточения мобилизации. О новых правилах мы рассказывали здесь;

грядущие американские выборы, на которых, с высокой долей вероятности, победят противники военной поддержки Украины — республиканцы Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джеймсом (Джей Ди) Вэнсом.

• Помимо этого в экспертном сообществе отмечают изменившийся вектор общественного мнения в некоторых странах Запада. Так, согласно данным сервиса опросов Eurobarometer, в Болгарии, Греции, Австрии и на Кипре жители склоняются к тому, что нужно переходить к переговорам. Также лидеры Венгрии и Словакии поддерживают мирные инициативы. Совсем недавно венгерский премьер Виктор Орбан посетил Россию, Украину, КНР и США с целью составить предложения о мире, которые поддержал переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо. Про это писали тут.

• В последнее время США всё сложнее утверждать очередные пакеты помощи Украине, последний был согласован в апреле этого года. Конгресс выделил $60,75 млрд, из которых около 50% пойдут американскому ВПК: $23,2 млрд останутся в экономике США на пополнение собственных запасов вооружения и боеприпасов, еще $14 млрд будет направлено на закупку систем вооружения у американских подрядчиков для передачи их ВСУ. Однако даже тогда половина республиканцев в конгрессе высказались против законопроекта, и сегодня Трамп, как и кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс, баллотирующийся в паре с ним, выступают против продолжения военной помощи Украине. Помимо этого как сам Трамп, так и бывшие сотрудники его администрации не раз упоминали, что рассматривают продолжение военной помощи только при условии, что Киев сядет за стол переговоров с Москвой.

• В то же время все разговоры о переговорах со стороны Киева могут быть лишь ширмой, чтобы не выглядеть агрессором в глазах западных лидеров. Вероятно, на Украине чувствуют усталость союзников от конфликта и лично от Зеленского, а потому в отсутствие военных побед необходимо создать видимость дипломатических усилий для того, чтобы страну продолжали поддерживать. Также существует мнение, что Зеленский, говоря о приглашении России на второй «саммит мира», на самом деле ждет ее отказа, чтобы обвинить Москву в срыве переговоров.

Позиция России

• В российском МИДе есть мнение, что, если бы власти Украины действительно были настроены на переговоры, они бы отменили указ о самозапрете на диалог с Путиным. Ультимативное навязывание «формулы Зеленского» в Москве считают лишь пустыми разговорами.

• Свои цели в СВО Москва обозначила еще в феврале 2022 года: это демилитаризация и денацификация Украины, а также защита населения Донбасса. Помимо этого Россия настаивает на нейтральном внеблоковом статусе Украины. РФ многократно заявляла, что готова начать переговоры на вышеозначенных условиях. Последнее мирное предложение Москвы включает в себя полный вывод украинских войск со всех территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ, а также официальный отказ Киева от намерений вступить в НАТО. По словам российского президента, при выполнении этих условий переговоры возможны.

• Москва не раз напоминала, что никогда не отказывалась от переговоров и что диалог весной 2022 года в Стамбуле был сорван именно Западом в момент, когда стороны уже согласились по нескольким ключевым вопросам.

При подготовке материала «Известия» общались с: