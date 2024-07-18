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Сюжет:

Во Франции узнали о планах Зеленского обвинить Россию в срыве переговоров

Parisien: Зеленский намерен хитростью обвинить РФ в срыве мирных переговоров
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, желает получить от руководства России отказ от участия в переговорах, чтобы обвинить Москву в их срыве. Об этом 16 июля сообщил французской газете le Parisien глава Института пронозирований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи.

«Озвученное украинским президентом приглашение показывает, что он идет навстречу русским, не отказываясь при этом от выдвинутых ранее условий. Он намерен если не открыть дверь к переговорам, то хотя бы показать, что она не закрыта. И прежде всего речь идет о том, чтобы привлечь Россию к ответственности, поскольку в случае отказа от переговоров неконструктивной будет признана позиция Москвы, а не Киева», — полагает Дюпюи.

В свою очередь директор Европейского центра стратегического анализа Филипп Миго обратил внимание на то, Зеленский осознает, что ситуация крайне неприятно разворачивается против Киева, потому позицию по мирным переговорам необходимо изменить.

Кроме того, российская армия «медленно, но верно продвигается вдоль всей линии фронта» и уничтожает Вооруженные силы Украины (ВСУ), занимая новые рубежи, напомнил эксперт.

В прогрессе диалога: как Орбан пытается остановить украинский кризис
И почему коллективный Запад видит в этом проблему

Ранее, 15 июля, Зеленский во время пресс-конференции заявил, что российские представители должны принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, подготовку к проведению мирного саммита планируют завершить к ноябрю. В этот же день в Кремле призвали Зеленского объяснить значение саммита мира по Украине.

В свою очередь лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что высказывания Зеленского на тему участия России в мирном саммите по вопросу урегулирования конфликта являются неуместными. Он также обратил внимание, что ведение диалога невозможно, так как «власть в Верховной раде» узурпирована, а президент страны — «просроченный главарь режима».

Позднее, 17 июля, лава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова к переговорам по украинскому кризису и безопасности в Европе с учетом законных интересов России. При этом он отметил, что Запад в свою очередь взял курс на продавливание ультиматума Зеленского любой ценой. Так, говоря о вероятном втором саммите по Украине, западные политики формулируют абсолютно неприемлемые для «искренне заинтересованных в мире» подходы, подчеркнул министр.

В тот же день несколько евродепутатов заявили, что не все представители Европарламента разделяют стремление продолжать конфликт на Украине и выступают за проведение мирных переговоров, так как становится всё очевиднее, что данная стратегия не приносит никакого успеха.

До этого, 11 июля, замглавы МИД РФ Михаил Галузин исключил участие России в новом саммите по Украине, поскольку Москва по-прежнему слышит прежнюю ультимативную риторику Киева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что вероятный саммит по Украине не имеет содержательной части.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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