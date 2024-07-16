Слуцкий назвал неприемлемым тон Зеленского в высказываниях о саммите мира
Высказывания президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, на тему участия России в мирном саммите по вопросу урегулирования конфликта являются неуместными. Об этом 15 июля заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Во-первых, тон абсолютно неприемлемый. Никакого «должны»! Зеленскому и его хунте Россия точно ничего не должна! И, уверен, не будет принимать участие ни в каких т.н. саммитах на условиях киевских марионеток и их западных хозяев», — заявил парламентарий в своем Telegram-канале.
Слуцкий также обратил внимание, что ведение диалога невозможно, так как «власть в раде» узурпирована, а президент страны — «просроченный главарь режима». По его словам, из-за этого невозможно понять, с кем стоит обсуждать мирное урегулирование.
Ранее в этот день Зеленский заявлял, что российские представители должны принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине. Для этого планируется выработать план на трех встречах: по энергетике в Катаре, по морскому коридору в Турции и по гуманитарным вопросам в Канаде.
О том, что Киев хочет провести вторую встречу по мирному урегулированию с участием России до президентских выборов в США, стало известно 11 июля. В тот же день замглавы МИД РФ Михаил Галузин исключил участие России в новом саммите по Украине, поскольку Москва по-прежнему слышит прежнюю ультимативную риторику Киева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также указал на то, что вероятный саммит по Украине не имеет содержательной части.
Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.
Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.