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Чем грозят украинцам новые правила для военнообязанных. Объясняем простыми словами

Украинцы с 17 июля будут обязаны брать с собой военный билет при выходе на улицу
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Фото: Global Look Press/Kirill Chubotin
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С 17 июля на Украине меняются правила пребывания на улице для военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. «Известия» разбирались, какие документы должны носить вышедшие из дома мужчины и какое наказание им грозит за нарушение закона.

• В первую очередь потенциальным военнослужащим нужно иметь с собой военный билет. Он может быть как в бумажной, так и в электронной форме, созданной в приложении «Резерв+». В военном билете должны быть данные о прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК) за последний год. Если их нет, сотрудники ТЦК (аналог российского военкомата. — Ред.) могут выписать повестку прямо на месте.

• Отсутствие военного билета является нарушением закона, за который полагается штраф в размере от 17 тыс. гривен ($414). Если патруль располагает необходимыми ресурсами, то нарушителя могут немедленно доставить в отдел ТЦК.

• Также мужчинам требуется иметь обновленные военно-учетные данные или документы о постановке на воинский учет. Это требование появилось в новом законе о мобилизации.

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• До 17 июля наличие старых данных не являлось нарушением. Теперь же военкомы также смогут выписывать повестку для уточнения данных или сразу направлять в отделение ТЦК. К настоящему времени свои данные не обновили около 6–7 млн военнообязанных.

• Задерживать мужчин на улице смогут только сотрудники полиции, если они входят в состав сводных отрядов вместе с сотрудниками ТЦК. При этом выписывать повестки могут только военкомы. Полицейские также смогут самостоятельно проверять на улице наличие всех необходимых документов и сверять с данными реестров.

Политолог Дмитрий Перлин отметил в разговоре с «Известиями», что ужесточение правил для военнообязанных является следствием прозападной политики президента Украины Владимира Зеленского, чьи полномочия закончились 20 мая.

«Зеленский зависит от решений, которые принимаются в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе. Именно этими интересами он руководствуются. Требования западных партнеров к Украине сводятся к тому, что необходимо как можно больше мужчин привлекать к военным действиям. На Западе озвучивалась цель, что необходимо понизить возраст призывной до 18 лет. Зеленский должен реагировать на эти требования. Очередное усиление мобилизации, очередной виток принуждения мужчин и женщин брать в руки оружие — это следствие давления именно Запада», — отметил Перлин.

По его словам, социологические опросы говорят о том, что среди населения Украины сильно увеличилось число людей, которые считают, что необходимо прекращать военные действия и идти на переговоры с Россией.

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