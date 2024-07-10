Украина в ожидании дефолта и тяжелой зимы. Детали

Коммерческий долг Украины перед кредиторами составляет $20 млрд, и, если до конца июля стороны не достигнут соглашения о продлении моратория, республике грозит дефолт. Одновременно страна готовится к тяжелой зиме в условиях сильных перебоев в обеспечении населения электричеством. Также ходят слухи о том, что недовольство населения может вылиться в новый майдан. «Известия» разбирают, какова на самом деле экономическая ситуация на Украине и какими рисками она грозит.

Будет ли дефолт на Украине

• Угроза дефолта на Украине связана с истекающим сроком моратория на выплаты по еврооблигациям частных кредиторов. Иными словами, истекает срок, когда страна могла не платить по кредитным обязательствам. 1 августа украинским властям предстоит возобновить погашение процентов, а по некоторым сериям ценных бумаг также возместить номинальную стоимость. Общая сумма долга составляет $20 млрд. Это только коммерческая часть, государственные кредиторы предоставили Киеву еще одну отсрочку. По данным журнала The Economist, общий размер украинского долга по состоянию на июнь достигает 94% ее ВВП. По данным Всемирного банка, ВВП страны за 2023 год составляет $178,7 млрд.

• Представители Киева просили инвесторов о продлении моратория или реструктуризации долга в иной форме, так как средств на выплаты нет. Газета Financial Times узнала, что Киев хотел снизить стоимость облигаций в иностранной валюте на 60%, но кредиторы соглашались только на 22%. На Украине заявляли, что этого будет недостаточно, правительство не сможет свести госбюджет и достичь ключевых показателей, которые выставил Международный валютный фонд (МВФ). Пока переговоры в тупике, а американские власти тем временем опасаются, что финансовая помощь, выделяемая Киеву по линии государств, просто перейдет в карманы частных кредиторов, среди которых есть как крупнейшие инвесторы (например, BlackRock Inc.), так и украинские физические и юридические лица.

• Политологи и экономисты полагают, что дефолта не будет — давление на Украину со стороны как собственных инвесторов, так и внешних партнеров, принудит ее к выплате по процентам. Для этого страна может пойти по пути необеспеченной эмиссии гривны и скупки бумажной валюты на рынке, что приведет к девальвации нацвалюты и росту курса доллара. Таким образом, это еще больше усилит нагрузку на экономику.

Справка «Известий» Эмиссия — это выпуск денег или ценных бумаг, которую проводит центральный банк страны. Необеспеченной называют эмиссию в том случае, если выпуск дополнительного количества денежных знаков не обеспечен товарами, то есть купюр становится больше, но купить на них можно то же количество товара. Это приводит к инфляции, потере ценности национальной валюты и росту курсов валют.

• Некоторые эксперты отмечают, что Украина де-факто уже находится в состоянии дефолта и его объявление будет лишь технической процедурой. Также об этом заявила член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина. По ее мнению, МВФ поможет Киеву достичь соглашения с кредиторами, пока государство проверяет реакцию общества, заявляя о возможном повышении налогов. В случае такого сценария тяжесть выплат вновь ляжет на украинских граждан.

• Даже если Киев официально объявит дефолт, то сегодняшнее положение экономики настолько бедственно, что эта процедура не возымеет на него особого влияния.

• Украинская экономика находится в сильной зависимости от кредитования. В госбюджете на 2024 год заложены собственные доходы Украины в размере $43 млрд, расходы — $82 млрд. Разницу — порядка $39 млрд — предполагается покрыть за счет внешних заимствований. В прошлом году так и произошло: ЕС и МВФ компенсировали дефицит в размере $38 млрд.

Электроэнергия еще подорожает

• Несмотря на то, что энергетическая инфраструктура на востоке Украины регулярно подвергается ударам и часть мощностей выбита, электричество в стране остается благодаря атомным электростанциям: сейчас действуют Ровненская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС. Они обеспечивают базовые нужды страны, но этого не хватает на промышленность и на бытовых потребителей. На них страна экономит, вводятся плановые отключения электроэнергии. По разным данным, они длятся от восьми до 20 часов.

• Также поступает перетоковая электроэнергия из Европы (Венгрии, Словакии, Румынии, Польши, Молдавии), но тарифы на нее в три-четыре раза выше, чем на собственную. Эта разница ложится на плечи потребителей, и уже решен вопрос о повышении цен на электричество, но пока не определили, на сколько будет это повышение.

• Ситуация будет ухудшаться, украинцев ожидает очень тяжелая зима. Но у большинства населения нет денег не только на отопительное или энергогенерирующее оборудование, но и на проживание. Поэтому появляется информация, что жители приграничных поселков уходят в другие страны. Некоторые чиновники предлагают уже сейчас договариваться о возможности проживания в сельской местности, где можно топить дом, например, дровами.

Майдана не будет

• Крайне маловероятно, что на Украине пройдет новый майдан, так как такие массовые протесты требуют тщательной организации, инфраструктуры, значительного финансирования и нескольких лет подготовки. Сегодня на Украине нет сил, которые могли бы организовать майдан.

• В то же время некоторые эксперты видят риски надвигающихся гражданских столкновений, так как противоречия между населением западной и восточной частей Украины растут, а возвращающиеся солдаты ВСУ также высказывают недовольство действующей властью. Всё это подогревается слухами о продолжающемся обогащении верхушки, в то время как военнослужащие сами покупают себе экипировку, а население готовится к зиме с регулярными отключениями электроэнергии.

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