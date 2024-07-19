Орбан предложил ЕС возобновить связи с Россией и готовить конференцию по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил руководству Евросоюза (ЕС) восстановить дипломатические каналы связи с Россией в целях урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление он сделал в докладе председателю Европейского совета Шарлю Мишелю. Документ 18 июля был опубликован на сайте венгерского премьера.

«Предлагаю начать обсуждение следующих предложений: инициатива по проведению политических переговоров на высоком уровне с Китаем по поводу условий организации следующей мирной конференции; при сохранении нынешних политических контактов на высоком уровне с Украиной возобновление прямых линий дипломатической связи с Россией и восстановление подобных прямых контактов в наших политических коммуникациях», — говорится в документе.

Еще одним, третьим предложением Орбана было начать «скоординированное политическое наступление на Глобальный Юг», уважение которого было утрачено из-за позиции по поводу украинского конфликта, вследствие чего всё это привело к «глобальной изоляции трансатлантического сообщества».

Венгерский премьер выразил надежду на то, что его отчет о миротворческой миссии и выдвинутые по ее итогам предложения внесут вклад в инициативы по урегулированию на Украине, которые Мишель сможет представить лидерам Европейского союза «при подходящем случае и в удобном формате».

В этом же докладе Орбан обратил внимание на то, что Евросоюз может вести свою независимую от США политику по Украине. Кроме того, он спрогнозировал, что интенсивность конфликта на Украине в ближайшее время радикально возрастет. Он также отметил, что только Китай, Турция, США и ЕС могут повлиять на украинскую ситуацию.

Ранее, 18 июля, Орбан сообщил, что инициатива по мирному урегулированию украинского конфликта «движется хорошо» и все запланированные шаги по ее реализации совершены. Премьер также повторил свою линию, которая заключается в необходимости вернуть стороны конфликта за стол переговоров за невозможностью решить все вопросы на поле боя.

15 июля Орбан направил письмо лидерам стран Евросоюза, где изложил мирные предложения Будапешта по урегулированию украинского кризиса. В Еврокомиссии не подтвердили, получила ли председатель Урсула фон дер Ляйен письмо от венгерского премьера. Позднее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил Орбану, что никакие дискуссии по Украине невозможны без представителей Киева.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что европейские политики пытаются изобличать венгерского премьер-министра из-за его инициатив по урегулированию украинского кризиса.

2 июля премьер-министр встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая, и предложил украинскому лидеру рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров с Россией. После этого, 5 июля, он прибыл в Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили актуальные международные вопросы, в том числе пути урегулирования конфликта на Украине.

После этого, 8 июля, Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Он подчеркнул, что Китай является ключевой силой для мирного итога конфликта на Украине. Из Пекина венгерский политик сразу направился в Вашингтон на саммит НАТО, где по окончании мероприятия встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Европейские политики на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС раскритиковали поездку главы венгерского правительства в РФ. Между Будапештом и Брюсселем много разногласий по различным вопросам, среди них и позиции по украинскому кризису.