Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала недружественным шагом отказ Чехии признавать паспорта РФ
Мир
В США назвали ковид Байдена прикрытием для снятия с президентской гонки
Политика
Путин назначил главой экспертного управления президента РФ Агафонова
Мир
КНДР и РФ подтвердили важность взаимодействия в военной сфере
Мир
Трамп согласился баллотироваться на пост президента США от республиканцев
Мир
В США намерены внимательно наблюдать за решениями РФ по вопросам РСМД
Общество
Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой в пятницу
Мир
В Германии больше не обсуждают тему передачи ракет Taurus Украине
Мир
Лесной пожар в турецком Измире добрался до населенных пунктов
Армия
Оператор FPV-дрона поразил огневую точку ВСУ под Ореховым в Запорожской области
Общество
В Госдуме предложили обязать ФНС передавать в ФСБ данные о гражданах
Армия
Военные ЧФ провели тренировку по борьбе с подводными диверсантами и БЭК
Мир
Зеленский пожаловался на отсутствие обещанных Западом истребителей
Мир
NYT сообщила о переносе голосования по кандидатуре Байдена на выборах
Армия
Сальдо сообщил о потере ВСУ до 5 тыс. бойцов при попытках форсировать Днепр
Мир
Лидер французской партии назвал позором переизбрание фон дер Ляйен
Общество
Число пользователей онлайн-кинотеатров выросло в 1,5 раза
Мир
Депутата от Румынии вывели с заседания ЕП в наморднике
Сюжет:

Орбан предложил ЕС возобновить связи с Россией и готовить конференцию по Украине

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил руководству Евросоюза (ЕС) восстановить дипломатические каналы связи с Россией в целях урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление он сделал в докладе председателю Европейского совета Шарлю Мишелю. Документ 18 июля был опубликован на сайте венгерского премьера.

«Предлагаю начать обсуждение следующих предложений: инициатива по проведению политических переговоров на высоком уровне с Китаем по поводу условий организации следующей мирной конференции; при сохранении нынешних политических контактов на высоком уровне с Украиной возобновление прямых линий дипломатической связи с Россией и восстановление подобных прямых контактов в наших политических коммуникациях», — говорится в документе.

Еще одним, третьим предложением Орбана было начать «скоординированное политическое наступление на Глобальный Юг», уважение которого было утрачено из-за позиции по поводу украинского конфликта, вследствие чего всё это привело к «глобальной изоляции трансатлантического сообщества».

Венгерский премьер выразил надежду на то, что его отчет о миротворческой миссии и выдвинутые по ее итогам предложения внесут вклад в инициативы по урегулированию на Украине, которые Мишель сможет представить лидерам Европейского союза «при подходящем случае и в удобном формате».

Чем закончилось «миротворческое турне» Орбана. Объясняем простыми словами

В этом же докладе Орбан обратил внимание на то, что Евросоюз может вести свою независимую от США политику по Украине. Кроме того, он спрогнозировал, что интенсивность конфликта на Украине в ближайшее время радикально возрастет. Он также отметил, что только Китай, Турция, США и ЕС могут повлиять на украинскую ситуацию.

Ранее, 18 июля, Орбан сообщил, что инициатива по мирному урегулированию украинского конфликта «движется хорошо» и все запланированные шаги по ее реализации совершены. Премьер также повторил свою линию, которая заключается в необходимости вернуть стороны конфликта за стол переговоров за невозможностью решить все вопросы на поле боя.

15 июля Орбан направил письмо лидерам стран Евросоюза, где изложил мирные предложения Будапешта по урегулированию украинского кризиса. В Еврокомиссии не подтвердили, получила ли председатель Урсула фон дер Ляйен письмо от венгерского премьера. Позднее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил Орбану, что никакие дискуссии по Украине невозможны без представителей Киева.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что европейские политики пытаются изобличать венгерского премьер-министра из-за его инициатив по урегулированию украинского кризиса.

2 июля премьер-министр встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая, и предложил украинскому лидеру рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров с Россией. После этого, 5 июля, он прибыл в Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили актуальные международные вопросы, в том числе пути урегулирования конфликта на Украине.

После этого, 8 июля, Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Он подчеркнул, что Китай является ключевой силой для мирного итога конфликта на Украине. Из Пекина венгерский политик сразу направился в Вашингтон на саммит НАТО, где по окончании мероприятия встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Европейские политики на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС раскритиковали поездку главы венгерского правительства в РФ. Между Будапештом и Брюсселем много разногласий по различным вопросам, среди них и позиции по украинскому кризису.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024