Орбан заявил о реализации всех шагов мирной инициативы по Украине

Инициатива по мирному урегулированию украинского конфликта «движется хорошо» и все запланированные шаги по ее реализации совершены. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Independent.

«Мы хорошо продвигаемся с ней (мирной инициативой. — Ред.) <...> Пока что все шаги мы сделали согласно планам. Суть нашей концепции отличается от официальной концепции, Евросоюз — это не [исполнитель] внешней политики США», — сказал политик в ходе беседы, которая велась на YouTube-канале издания.

Премьер также повторил свою линию, которая заключается в необходимости вернуть стороны конфликта за стол переговоров за невозможностью решить все вопросы на поле боя.

15 июля Орбан направил письмо лидерам стран Евросоюза (ЕС), где изложил мирные предложения Будапешта по урегулированию украинского кризиса. В Еврокомиссии (ЕК) не подтвердили, получила ли председатель Урсула фон дер Ляйен письмо от венгерского премьера. Позднее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил Орбану, что никакие дискуссии по Украине невозможны без представителей Киева.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что европейские политики пытаются изобличать венгерского премьер-министра из-за его инициатив по урегулированию украинского кризиса.

В начале июля Орбан посетил Россию и Украину, а также Китай с целью обсудить способы урегулирования кризиса на Украине. В частности, 5 июля премьер Венгрии с делегацией посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Европейские политики на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС раскритиковали поездку главы венгерского правительства в РФ. Между Будапештом и Брюсселем много разногласий по различным вопросам, среди них и позиции по украинснкому кризису.