В ЕС указали Орбану на невозможность дискуссий по Украине без Киева
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил премьер-министру председательствующей Венгрии Виктору Орбану, что никакие дискуссии по Украине невозможны без представителей Киева. Об этом 16 июля сообщает Reuters со ссылкой на письмо еврочиновника.
«Ротирующееся председательство в совете не играет никакой роли в представлении союза на международной арене и не получило мандата Европейского совета на участие в переговорах от имени союза», — передают журналисты.
Кроме того, Мишель раскритиковал Орбана за то, что он указал на «провоенную» позицию Брюсселя по украинскому кризису.
Ранее в этот день глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос «Известий», отметил, что представители ЕС начали нападать на Будапешт из-за миротворческой миссии Орбана. При этом дипломат подчеркнул, что необходимо продолжать задуманное вопреки давлению.
Подобное отношение вызвано в Брюсселе недавним визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и его встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. С российским лидером он обсудил способы мирного разрешения конфликта на Украине и другие международные вопросы. Этот визит вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС до конца года.
Кроме того, венгерский политик провел встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, председателем КНР Си Цзиньпином и экс-президентом США и кандидатом в главы государства Дональдом Трампом.
Позже, 15 июля, официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщил, что орган отменил традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии. ЕК попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров, которые проходят во время председательства Венгрии.
Помимо этого, 16 июля стало известно, что группа из 63 депутатов Европарламента (ЕП) призвала лишить Венгрию права голоса в Совете Евросоюза за поездку Орбана в Россию и КНР. По словам европарламентариев, Орбан нанес Совету ЕС «значительный ущерб».