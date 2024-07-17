Песков указал на попытки Запада изобличить Орбана из-за мирного плана по Украине

Европейские политики пытаются изобличать венгерского премьер-министра Виктора Орбана из-за его инициатив по урегулированию украинского кризиса. Об этом 17 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

15 июля премьер-министр Венгрии направил письмо лидерам стран Евросоюза (ЕС), где изложил мирные предложения Будапешта по урегулированию украинского кризиса. Песков отметил, что РФ не получила никакой реакции от западных стран после этого письма.

«Нет, мы ничего не получали, ответы были, точнее, даже публичные ответы. Вы знаете, что сами европейцы пытаются изобличать Орбана, пытаются полностью дезавуировать какие-либо его полномочия на этот счет и возобновляют решимость оказывать помощь Украине в военных делах. Наверное, это и есть ответ», — заявил Песков, отвечая на вопрос, последовала ли какая-либо реакция от западных коллег на мирное письмо Орбана.

Говоря о контактах с венгерской стороной, Песков напомнил, что состоялись переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, и заявил, что контакты двух государств продолжаются.

После сообщений о письме Орбана в Еврокомиссии (ЕК) не подтвердили, получила ли его председатель Урсула фон дер Ляйен. Отмечалось, что если послание венгерского премьера было адресовано всем в ЕК, то фон дер Ляйен должна была его получить, ведь она является полноценным членом этой структуры.

Позже СМИ со ссылкой на письмо еврочиновника сообщили, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил премьер-министру председательствующей Венгрии Виктору Орбану, что никакие дискуссии по Украине невозможны без представителей Киева.

Орбан посетил Россию и Украину, а также Китай с целью обсудить способы урегулирования украинского кризиса. 2 июля глава венгерского правительства провел переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. 5 июля премьер Венгрии с делегацией посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Европейские политики на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС раскритиковали поездку главы венгерского правительства в РФ. Между Будапештом и Брюсселем много разногласий по различным вопросам, среди них и позиции по кризису на Украине.