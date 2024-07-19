Орбан призвал ЕС выработать свою стратегию по Украине

Евросоюз (ЕС) может вести свою независимую от США политику по Украине. Такое заявление 18 июля сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в докладе председателю Европейского совета Шарлю Мишелю. Документ опубликован на сайте венгерского премьера.

«Наша европейская стратегия во имя трансатлантического единства скопировала провоенную политику США. <...> В нынешней ситуации мы можем найти окно возможностей с прочной моральной и рациональной основой для того, чтобы начать новую главу в нашей политике. В этой новой главе мы могли бы попытаться снизить напряженность и/или создать условия для временного прекращения огня и/или начать мирные переговоры [на Украине]», — говорится в докладе.

Орбан также выразил надежду на то, что его доклады и предложения окажутся полезным вкладом в развитие ЕС.

Ранее в этот день Орбан также предрек эскалацию конфликта на Украине в ближайшее время. Он также отметил, что только Китай, Турция, США и ЕС могут повлиять на украинскую ситуацию.

Тогда же Орбан сообщил, что инициатива по мирному урегулированию украинского конфликта «движется хорошо» и все запланированные шаги по ее реализации совершены. Премьер также повторил свою линию, которая заключается в необходимости вернуть стороны конфликта за стол переговоров за невозможностью решить все вопросы на поле боя.

15 июля Орбан направил письмо лидерам стран Евросоюза, где изложил мирные предложения Будапешта по урегулированию украинского кризиса. В Еврокомиссии не подтвердили, получила ли председатель Урсула фон дер Ляйен письмо от венгерского премьера. Позднее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил Орбану, что никакие дискуссии по Украине невозможны без представителей Киева.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что европейские политики пытаются изобличать венгерского премьер-министра из-за его инициатив по урегулированию украинского кризиса.

В начале июля Орбан посетил Россию и Украину, а также Китай с целью обсудить способы урегулирования кризиса на Украине. В частности, 5 июля премьер Венгрии с делегацией посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Европейские политики на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС раскритиковали поездку главы венгерского правительства в РФ. Между Будапештом и Брюсселем много разногласий по различным вопросам, среди них и позиции по украинскому кризису.