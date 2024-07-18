Орбан предрек эскалацию конфликта на Украине в ближайшее время

Интенсивность конфликта на Украине в ближайшее время радикально возрастет. Такой прогноз сделал 18 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он составил отчет о своей миротворческой миссии, в ходе которой посетил Украину, Россию, Китай и США в целях поиска путей урегулирования конфликта.

Орбан планирует обнародовать сводку своих встреч с украинским лидером Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая, а также с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и экс-президентом США Дональдом Трампом.

В документе премьер-министр Венгрии отметил, что именно эти страны способны повлиять на разрешение конфликта.

«Есть три глобальных игрока, которые могут влиять на развитие событий: Европейский союз, США и Китай. Мы также должны принять во внимание в качестве важного регионального игрока Турцию как единственного успешного посредника между Украиной и Россией с начала военных действий в 2022 году», — говорится в письме Орбана, опубликованном на сайте Miniszterelnok.hu.

Венгерский премьер также заявил, что от Трампа «вряд ли стоит ждать мирных инициатив по Украине до выборов». Однако в случае своей победы он немедленно выступит посредником в урегулировании, уверен Орбан.

В этот же день Орбан сообщил, что инициатива по мирному урегулированию украинского конфликта «движется хорошо» и все запланированные шаги по ее реализации совершены. Премьер также повторил свою линию, которая заключается в необходимости вернуть стороны конфликта за стол переговоров за невозможностью решить все вопросы на поле боя.

15 июля Орбан направил письмо лидерам стран Евросоюза, где изложил мирные предложения Будапешта по урегулированию украинского кризиса. В Еврокомиссии не подтвердили, получила ли председатель Урсула фон дер Ляйен письмо от венгерского премьера. Позднее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил Орбану, что никакие дискуссии по Украине невозможны без представителей Киева.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что европейские политики пытаются изобличать венгерского премьер-министра из-за его инициатив по урегулированию украинского кризиса.

В начале июля Орбан посетил Россию и Украину, а также Китай с целью обсудить способы урегулирования кризиса на Украине. В частности, 5 июля премьер Венгрии с делегацией посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Европейские политики на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС раскритиковали поездку главы венгерского правительства в РФ. Между Будапештом и Брюсселем много разногласий по различным вопросам, среди них и позиции по украинскому кризису.