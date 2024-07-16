Фицо назвал вступление Украины в НАТО провокацией столкновения альянса с РФ

Вступление Украины в НАТО спровоцировало бы прямое столкновение России и альянса. Такое заявление 15 июля сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Членство Украины в НАТО угрожает миру во всем мире и приведет к прямой конфронтации между НАТО и Российской Федерацией», — процитировал его слова телеканал TA3.

Фицо подчеркнул, что такая позиция является отражением принципов проводимой властями Словакии внешней политики. Также он отметил, что вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе будет открыт только при выполнении всех необходимых условий и при согласии всех членов НАТО, а также при условии мира в стране и отсутствии на Украине военного конфликта.

Ранее, 12 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обещания НАТО о «необратимой дороге в альянс» на самом деле являются путем в обрыв. Дипломат также напомнила, что более 60 авторитетных политологов США призвали власти не приближать Украину в членство в блоке.

11 июля Совет стран — участниц НАТО подтвердил, что альянс направит Украине приглашение о вступлении, когда союзники достигнут согласия и когда Киев выполнит необходимые условия. Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто на саммите НАТО заявил, что интеграция Украины лишь ослабит альянс. Так, Будапешт попросил союзников с максимальной осторожностью подходить к вопросу о возможном вступлении Киева.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расширение НАТО на Украину недопустимой угрозой для безопасности России.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 10 июля отмечал, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав НАТО, является преждевременным. Однако он добавил, что объединение «приближает» Киев к членству.

При этом, как отмечал в разговоре с «Известиями» политолог Иван Мезюхо, НАТО не примет Украину в свои ряды, а все заявления о перспективах вступления страны в альянс делаются для «успокоения» украинского народа. По словам эксперта, очевидно, что сегодня НАТО выгоднее использовать Украину как инструмент для борьбы с Россией.

Кроме того, журнал The Economist 11 июля обратил внимание на то, что обещания Североатлантического альянса принять Украину в блок даны с рядом оговорок и условий. Также издание отметило, что глава Белого дома Джо Байден настроен скептически по вопросу присоединения страны к блоку.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.