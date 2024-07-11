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Песков назвал вступление Украины в НАТО недопустимой угрозой для безопасности РФ

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Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
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Расширение Североатлантического альянса на территорию Украины является недопустимой угрозой для безопасности России. Об этом в четверг, 11 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«С самого начала мы сказали, что расширение НАТО на территорию Украины является недопустимой для нас угрозой для нашего существования, для нашей безопасности. Вот мы видим, что НАТО принимает документ, где написано, что Украина обязательно войдет в НАТО», — сказал он журналистам.

Кроме того, Песков напомнил, что Россия не будет обсуждать элементы по безопасности, которые вырваны из общего контекста. Как указал пресс-секретарь президента, страна готова рассмотреть в комплексе все аспекты, которые связаны с безопасностью России и на континенте, а также с гарантией безопасности для других государств.

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Ранее, 10 июля, по итогам саммита НАТО сообщалось, что страны объединения намерены продолжать поддержку Украины на ее пути к членству в Североатлантическом альянсе. В декларации отмечалось, что приглашение будет направлено сразу же, как только будут выполнены необходимые условия, а также когда все союзники дадут свое согласие. По словам участников альянса, каждое решение в рамках взаимодействия НАТО и Киева представляет собой «мост к членству Украины» в альянсе.

В тот же день генсек объединения Йенс Столтенберг отметил, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав НАТО, является преждевременным. Однако он добавил, что альянс «приближает» Киев к членству. Например, по итогам саммита государства — участники блока согласуют большой пакет мер, в том числе долгосрочные финансовые обязательства и новые военные поставки.

При этом 4 июня американский президент Джо Байден не исключил, что Украину не примут в НАТО даже после завершения конфликта. В мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна не станет членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.

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