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Захарова назвала обещания НАТО об интеграции Украины «необратимой дорогой в обрыв»

Захарова: «необратимая дорога в НАТО» для Украины является дорогой в обрыв
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Обещания НАТО о «необратимой дороге в альянс» на самом деле являются путем в обрыв. Такое заявление 12 июля сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киевскому режиму обещали «необратимую дорогу» в альянс. Я, честно говоря, не знаю, что это за необратимая дорога в альянс. Мне кажется, что единственная ассоциация, которая появляется — это дорога к обрыву», — сказала она в ходе брифинга.

Дипломат также напомнила, что более 60 авторитетных политологов США призвали власти не приближать Украину в членство в блоке. Так, и на саммите НАТО не было запланированного благодушия, отметила Захарова. Она обратила внимание, что альянс использует Украину как расходный материал, а показное единство по вопросу интеграции «трещало по швам».

При этом теперь, говоря о вероятном вступлении страны в организацию, западные лидеры применяют новый термин — мост в альянс, чтобы скрасить ситуацию, считает Захарова. Представитель МИДа обратила внимание, что длина этого «моста» пока не определена, а при желании страны Запада могут легко его «поднять» или вновь «соединить».

«Так и быть, я для киевского режима открою военную тайну: это правда мост в НАТО, только он разводной со всех точек зрения. <...> Потому что «разводят» граждан Украины, жалко, обидно, но нужно это признавать», — добавила дипломат.

Итоговая декларация прошедшего саммита лишь показывает, что НАТО рассматривается исключительно как инструмент сохранения мировой гегемонии Запада, подчеркнула Захарова. Она также указала на то, что НАТО готова считать врагами всех, кто не подчиняется указам Вашингтона.

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Накануне Совет стран — участниц НАТО подтвердил, что альянс направит Украине приглашение о вступлении, когда союзники достигнут согласия и когда Киев выполнит необходимые условия. Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто на саммите НАТО заявил, что интеграция Украины лишь ослабит альянс. Так, Будапешт попросил союзников максимальной осторожностью подходить к вопросу о возможном вступлении Киева.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расширение НАТО на Украину недопустимой угрозой для безопасности России.

Генсек объединения Йенс Столтенберг 10 июля отмечал, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав НАТО, является преждевременным. Однако он добавил, что альянс «приближает» Киев к членству.

При этом 4 июня американский президент Джо Байден не исключил, что Украину не примут в НАТО даже после завершения конфликта. В мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна не станет членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.

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