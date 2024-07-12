Совет НАТО – Украина подтвердил условия вступления страны в альянс

Совет стран — участниц НАТО в четверг, 11 июля, подтвердил, что альянс направит Украине приглашение о вступлении, когда союзники достигнут согласия и когда Киев выполнит необходимые условия.

«Союзники подтверждают, что они будут в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники договорятся, а условия будут выполнены», — говорится в заявлении по итогам Совета НАТО – Украина на высшем уровне в Вашингтоне.

В том же документе подчеркивается, что союзники приветствуют прогресс, достигнутый Украиной после саммита в Вильнюсе по проведению необходимых демократических, экономических реформ и реформ в области безопасности.

«Пока Украина продолжает эту жизненно важную работу, союзники будут продолжать поддерживать ее на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО», — говорится в заявлении.

Ранее, 10 июля, по итогам саммита НАТО сообщалось, что страны объединения намерены продолжать поддержку Украины на ее пути к членству в Североатлантическом альянсе. В декларации отмечалось, что приглашение будет направлено сразу же, как только будут выполнены необходимые условия, а также когда все союзники дадут свое согласие. По словам участников альянса, каждое решение в рамках взаимодействия НАТО и Киева представляет собой «мост к членству Украины» в альянсе.

Также 10 июля генсек объединения Йенс Столтенберг отметил, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав НАТО, является преждевременным. Однако он добавил, что альянс «приближает» Киев к членству. Например, по итогам саммита государства — участники блока согласуют большой пакет мер, в том числе долгосрочные финансовые обязательства и новые военные поставки.

При этом, как отмечал политолог Иван Мезюхо, НАТО не примет Украину в свои ряды, а все заявления о перспективах вступления страны в альянс делаются для «успокоения» украинского народа. По словам эксперта, очевидно, что сегодня НАТО выгоднее использовать Украину как инструмент для борьбы с Россией.

С этим утверждением согласен и подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен. Он подчеркнул, что план украинского лидера Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, по вступлению страны в НАТО нереалистичен, Украина никогда не вступит в блок.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.