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В Венгрии предрекли ослабление НАТО изнутри в случае принятия Украины

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Принятие Украины в Североатлантический альянс не укрепит, а ослабит единство объединения. Об этом в четверг, 11 июля, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который сопровождает премьер-министра страны Виктора Орбана на саммите НАТО в Вашингтоне.

«Вступление Украины в НАТО не укрепит, а ослабит единство альянса, внутри которого существуют совершенно разные позиции на этот счет», — сказал он во время прямого эфира из Вашингтона, трансляция велась в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

По словам министра, оборонительные характер НАТО не усилится, так как вступление Украины означалось бы разворачивание открытого военного конфликта между с США и НАТО с одной стороны и Россией с другой. Венгрия просит союзников по объединению с максимальной осторожностью подходить к вопросу о возможном вступлении Киева, добавил Сийярто.

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Ранее, 10 июля, по итогам саммита НАТО сообщалось, что страны объединения намерены продолжать поддержку Украины на ее пути к членству в Североатлантическом альянсе. В декларации отмечалось, что приглашение будет направлено сразу же, как только будут выполнены необходимые условия, а также когда все союзники дадут свое согласие. По словам участников альянса, каждое решение в рамках взаимодействия НАТО и Киева представляет собой «мост к членству Украины» в альянсе.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 июля назвал расширение Североатлантического альянса на территорию Украины недопустимой угрозой для безопасности России. Как указал пресс-секретарь президента, страна готова рассмотреть в комплексе все аспекты, которые связаны с безопасностью России и на континенте, а также с гарантией безопасности для других государств, а не элементы по безопасности, которые вырваны из общего контекста.

Также 10 июля генсек объединения Йенс Столтенберг отметил, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав НАТО, является преждевременным. Однако он добавил, что альянс «приближает» Киев к членству. Например, по итогам саммита государства — участники блока согласуют большой пакет мер, в том числе долгосрочные финансовые обязательства и новые военные поставки.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.

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