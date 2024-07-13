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СМИ указали на оговорки в обещаниях принять Украину в НАТО

The Economist: в обещаниях принять Украину в НАТО содержится ряд препятствий
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Обещания Североатлантического альянса принять Украину в блок даны с рядом оговорок и условий, сообщил 11 июля журнал The Economist.

«Обещания НАТО о будущем Украины были ослаблены оговорками, например, требованием провести дальнейшие «демократические, экономические и реформы в сфере безопасности». Более того, Киев пригласят вступить в НАТО только «когда союзники согласятся и будут выполнены условия», — говорится в публикации.

Издание обратило внимание, что глава Белого дома Джо Байден настроен скептически по вопросу присоединения страны к блоку.

«Ранее в этом году он заявил, что выступает против «натоизации Украины». В своей вступительной речи на саммите НАТО он вообще не упомянул членства Украины», — отмечается в статье.

Также автор публикации отмечает, что страны НАТО заявили, что пригласят Киев в альянс только «при согласии союзников и выполнении условий», уточняет «Газета.Ru».

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Ранее, 11 июля, Совет стран — участниц НАТО подтвердил, что альянс направит Украине приглашение о вступлении, когда союзники достигнут согласия и когда Киев выполнит необходимые условия. Днем ранее сообщалось, что страны объединения намерены продолжать поддержку Украины на ее пути к членству в Североатлантическом альянсе.

Также 10 июля генсек объединения Йенс Столтенберг отметил, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав НАТО, является преждевременным. Однако он добавил, что альянс «приближает» Киев к членству.

При этом, как отмечал политолог Иван Мезюхо, НАТО не примет Украину в свои ряды, а все заявления о перспективах вступления страны в альянс делаются для «успокоения» украинского народа. По словам эксперта, очевидно, что сегодня НАТО выгоднее использовать Украину как инструмент для борьбы с Россией.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.

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