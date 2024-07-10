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Во Франции предложили создать правоцентристскую коалицию в парламенте

Экс-премьер Макрона: во Франции нужно сформировать правоцентристскую коалицию
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Фото: AP/Michel Euler
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Бывший премьер-министр Эммануэля Макрона Эдуар Филипп призвал депутатов-центристов и правоцентристов объединиться, чтобы создать относительное большинство в новом парламенте. Об этом 9 июля сообщило агентство Bloomberg.

«Я думаю, мы можем сформировать блок, [который] позволит получить относительное большинство. Я не думаю, что мы договоримся о коалиции, [но это может быть] техническое соглашение по управлению страной по крайней мере в течение года», — заявил Филипп, глава партии «Горизонты», представляющей правое крыло президентского большинства в парламенте.

Он также добавил, что коалиция пропрезидентских партий «Вместе за Республику» в случае достижения соглашения с неприсоединившейся консервативной партией «Республиканцы» может получить около 220 мест. Это позволит опередить левый «Новый народный фронт», получивший относительное большинство в парламенте с 182 местами.

Как пишет Bloomberg, прошедшие парламентские выборы во Франции ввергли страну в политический хаос, а власть президента сократилась. На данный момент перед Макроном стоит задача выбора премьер-министра, который смог бы преодолеть возможные вотумы недоверия от политически раздробленной Национальной ассамблеи.

Итоги выборов во Франции: левые победили, Макрон избежал поражения
Ни одна партия не смогла добиться большинства депутатских мест

8 июля в парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), заняв 182 места в Национальном собрании. Президентская коалиция «Вместе» получила 168 мест, а правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции стала самой высокой за 43 года.

Глава входящей в коалицию левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал Макрона признать поражение и распорядиться о формировании нового правительства. В свою очередь Макрон призвал к осторожности в анализе результатов и подчеркнул, что нельзя принимать поспешных решений.

Также президент Франции не принял прошение об отставке премьер-министра Габриэля Атталя и попросил его продолжать исполнять свои полномочия.

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