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Макрон не принял отставку премьер-министра Атталя

Le Monde: Макрон не принял отставку премьер-министра Франции Атталя
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Фото: TASS/АР/Aurelien Morissard
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Президент Франции Эммануэль Макрон не принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом 8 июля сообщила газета Le Monde.

«Эммануэль Макрон просит Габриэля Атталя остаться премьер-министром «на данный момент», чтобы «обеспечить стабильность страны», — отметило издание.

По данным BFM TV, французский лидер также поблагодарил его за кампании европейских и законодательных выборов, которыми тот руководил.

Итоги выборов во Франции: левые победили, Макрон избежал поражения
Ни одна партия не смогла добиться большинства депутатских мест

Всё это происходит на фоне прошедших выборов в парламент. Коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP) победила, заняв 182 места в Национальном собрании. Президентская коалиция «Вместе» получила 168 мест, правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места.

Атталь, в свою очередь, еще накануне заявил, что подаст прошение об отставке. Он указал, что не желал роспуска парламента. Премьер заявил, что, несмотря на свое прошение об отставке, скорее всего, будет исполнять обязанности «столько, сколько этого требует долг».

Глава входящей в коалицию левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал Макрона признать поражение на парламентских выборах и распорядиться о формировании нового правительства. В свою очередь, Макрон призвал к осторожности в анализе результатов и подчеркнул, что нельзя принимать поспешных решений.

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