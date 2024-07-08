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Во Франции огласили итоги парламентских выборов

«Новый народный фронт» одержал победу в парламентских выборах во Франции
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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP) победила на парламентских выборах во Франции, заняв 182 места в Национальном собрании. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные МВД страны.

По итогам второго тура парламентских выборов NFP получила 182 места, президентская коалиция «Вместе» — 168 мест, правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места, следом идет республиканская партия — 45 мест.

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Во Франции 7 июля проходил второй тур досрочных парламентских выборов. Голосование продлилось до 18:00 по местному времени (19:00 мск), в крупных городах избирательные участки закрылись в 20:00. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции уже стала самой высокой за 43 года.

Уже после объявления предварительных итогов первого тура по стране пронеслась волна масштабных протестов. Позже глава МВД Франции Жеральд Дарманен пообещал, что в день проведения второго тура для охраны порядка мобилизуют 30 тыс. полицейских.

Как минимум 25 человек задержаны во французском городе Ренн в ходе беспорядков. Также стало известно, что на митинге в Париже полиция применила против протестующих слезоточивый газ для пресечения беспорядков. Некоторым участникам митинга пришлось промывать глаза. Протестующие также устроили погромы на фоне беспорядков. Некоторые магазины были готовы к беспорядкам и поэтому установили защитные решетки на витрины магазинов.

9 июня Макрон заявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. Партия «Национальное объединение» получила 31,8% голосов на выборах в Европарламент, при этом партию Макрона «Ренессанс» поддержали лишь 15,2% электората. Макрон подчеркнул, что Франции необходимо ясное парламентское большинство, чтобы «действовать в спокойствии и согласии».

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