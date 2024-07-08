Минимум 25 человек задержаны во французском городе Ренн в ходе беспорядков

Во французском городе Ренн на протестах после оглашения результатов второго тура досрочных парламентских выборов задержали как минимум 25 человек. Об этом 7 июля сообщила газета Le Figaro.

Отмечается, что протестующие собрались на городской площади Сент-Анн и выкрикивают антифашистские лозунги. Газета Le Monde со ссылкой на местные власти сообщила, что были задержаны 31 человек.

Между тем в Париже демонстрации перетекли в столкновения между «правыми» и «левыми». Корреспондент «Известий» Маргарита Костив показала кадры с места событий. Участники блокируют дороги, разбрасывают стоящие на тротуарах велосипеды и хором кричат «Долой Макрона».

«Мы очень довольны результатами. Мы взбудоражены и не можем поверить, что так получилось. [Президенту Франции Эммануэлю] Макрону стоит уйти: большинство выразило свое мнение, и он обязан к нему прислушаться. Он — всё!» — поделились с корреспондентом участницы демонстраций.

Беспорядки в Париже начались 7 июля после оглашения результатов второго тура досрочных парламентских выборов.

Ранее в этот день стало известно, что на митинге в Париже полиция применила против протестующих слезоточивый газ для пресечения беспорядков. Отмечается, что в центре французской столицы полицейские кордоны оцепляют улицы. Протестующие подожгли несколько велосипедов и начали бросать в правоохранителей бутылки и камни. Для пресечения агрессии на протесте против них использовали слезоточивый газ. Некоторым участникам митинга пришлось промывать глаза.

7 июля корреспондент «Известий» Маргарита Костив показала митинги на улицах Парижа. Демонстрация на площади Республики в Париже по итогам парламентских выборов обернулась беспорядками, есть пострадавшие. А владельцы парижских магазинов заранее начали подготовку к возможным беспорядкам. В частности, брендовые марки Louis Vuitton и Bulgari полностью закрыли свои витрины стальными массивными щитами.

Во Франции 7 июля проходил второй тур досрочных парламентских выборов. Голосование продлилось до 18:00 по местному времени (19:00 мск), в крупных городах избирательные участки закрылись в 20:00. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции уже стала самой высокой за 43 года, составив 26,63%.

Уже после объявления предварительных итогов первого тура по стране пронеслась волна масштабных протестов, для разгона участников демонстраций полиция применяла слезоточивый газ. Позже глава МВД Франции Жеральд Дарманен пообещал, что в день проведения второго тура для охраны порядка мобилизуют 30 тыс. полицейских.

9 июня Макрон заявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. Поводом для такого шага стал успех «Национального объединения» на выборах в Европейский парламент: партия Ле Пен опередила все другие политические силы Франции и получила 30 мест из 81 возможного в законодательном органе ЕС. Партия Макрона «Возрождение» заняла второе место с 14 мандатами.