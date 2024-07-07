В Париже начались беспорядки в ходе массовых протестов после выборов

В Париже начались массовые протесты, многие магазины на Елисейских полях уже подготовили защитные щиты в случае возможных беспорядков после оглашения результатов второго тура досрочных парламентских выборов. Об этом 7 июля сообщила корреспондент «Известий» Маргарита Костив.

«Парижу к протестам не привыкать, город во всеоружии. Подготовились даже магазины люксовых брендов на Елисейских Полях — установили щиты на витрины на случай возможных беспорядков», — рассказала корреспондент.

Так, на кадрах можно заметить, что люди вышли на одну из главных улиц города с большими самодельными баннерами, на которых написано La France est tissu de migrations («Франция — ткань миграции»), и флагами, выкрикивая многочисленные лозунги.

Кроме того, демонстрация на площади Республики в Париже по итогам парламентских выборов обернулась беспорядками, есть пострадавшие.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили некоторые улицы, чтобы не дать возможности протестующим пройти дальше.

В тот же день уже сообщалось, что владельцы парижских магазинов начали подготовку к возможным беспорядкам. В частности, брендовые марки Louis Vuitton и Bulgari закрыли свои витрины стальными массивными щитами полностью — в случае бренда Louis Vuitton, на заграждение даже успели нанести логотип компании.

Во Франции 7 июля проходил второй тур досрочных парламентских выборов. Голосование продлилось до 18:00 по местному времени (19:00 мск), в крупных городах избирательные участки закрылись в 20:00. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции уже стала самой высокой за 43 года, составив 26,63%.

В первом туре выборов в Национальную ассамблею Франции одержали победу правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место, а коалиция президента страны Эммануэля Макрона — третье. При этом ни одна из политических сил не набрала необходимого большинства, поэтому был назначен второй тур.

Уже после объявления предварительных итогов первого тура по стране пронеслась волна масштабных протестов, для разгона участников демонстраций полиция применяла слезоточивый газ. Позже глава МВД Франции Жеральд Дарманен пообещал, что в день проведения второго тура для охраны порядка мобилизуют 30 тыс. полицейских.

Ранее, 9 июня, Макрон заявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. Поводом для такого шага стал успех «Национального объединения» на выборах в Европейский парламент: партия Ле Пен опередила все другие политические силы Франции и получила 30 мест из 81 возможного в законодательном органе ЕС. Партия Макрона «Возрождение» заняла второе место с 14 мандатами.