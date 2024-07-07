Париж готовится к возможным беспорядкам после второго тура парламентских выборов

Владельцы парижских магазинов на главных улицах города подготовились к возможным беспорядкам после оглашения результатов второго тура досрочных парламентских выборов и заградили свои витрины щитами. Об обстановке во французской столице 7 июля рассказала корреспондент «Известий».

На кадрах можно увидеть, что брендовые марки Louis Vuitton и Bulgari закрыли свои витрины стальными массивными щитами полностью — в случае бренда Louis Vuitton, на заграждение даже успели нанести логотип компании.

«Второй тур досрочных парламентских выборов во Франции в самом разгаре, но Париж уже подготовился к протестам. Во все оружии и магазины люксовых брендов на Елисейских полях — они установили щиты на витрины на случай возможных беспорядков», — рассказала журналист «Известий» Маргарита Костив.

В этот день во Франции стартовал второй тур досрочных парламентских выборов. Избирательные участки открылись в европейской части страны в 8:00 по местному времени (9:00 мск). Голосование продлится до 18:00 или 20:00 (в крупных городах). На заморских территориях Франции голосование стартовало накануне и уже завершилось. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции уже стала самой высокой за 43 года, составив 26,63%.

В первом туре выборов в национальную ассамблею Франции одержали победу правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место, а коалиция президента страны Эммануэля Макрона — третье. При этом ни одна из политических сил не набрала необходимого большинства, поэтому был назначен второй тур.

Уже после объявления предварительных итогов первого тура по стране пронеслась волна масштабных протестов, для разгона участников демонстраций полиция применяла слезоточивый газ. Позже глава МВД Франции Жеральд Дарманен пообещал, что в день проведения второго тура для охраны порядка мобилизуют 30 тыс. полицейских.

Ранее, 9 июня, Макрон заявил о роспуске национального собрания и проведении досрочных выборов. Поводом для такого шага стал успех «Национального объединения» на выборах в Европейский парламент: партия Ле Пен опередила все другие политические силы Франции и получила 30 мест из 81 возможного в законодательном органе ЕС. Партия Макрона «Возрождение» заняла второе место с 14 мандатами.