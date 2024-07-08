В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

На митинге в Париже полиция применила против протестующих слезоточивый газ для пресечения беспорядков. Об этом сообщила корреспондент «Известий» Маргарита Костив.

Отмечается, что в центре французской столицы полицейские кордоны оцепляют улицы. Протестующие подожгли несколько велосипедов и начали бросать в правоохранителей бутылки и камни. Для пресечения агрессии на протесте против них использовали слезоточивый газ. Некоторым участникам митинга пришлось промывать глаза.

Беспорядки в Париже начались 7 июля после оглашения результатов второго тура досрочных парламентских выборов.

Ранее, 7 июля, корреспондент «Известий» Маргарита Костив показала митинги на улицах Парижа. Демонстрация на площади Республики в Париже по итогам парламентских выборов обернулась беспорядками, есть пострадавшие. Сотрудники правоохранительных органов оцепили некоторые улицы, чтобы не дать возможности протестующим пройти дальше.

В тот же день уже сообщалось, что владельцы парижских магазинов начали подготовку к возможным беспорядкам. В частности, брендовые марки Louis Vuitton и Bulgari полностью закрыли свои витрины стальными массивными щитами — в случае бренда Louis Vuitton, на заграждение даже успели нанести логотип компании.

Во Франции 7 июля проходил второй тур досрочных парламентских выборов. Голосование продлилось до 18:00 по местному времени (19:00 мск), в крупных городах избирательные участки закрылись в 20:00. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции уже стала самой высокой за 43 года, составив 26,63%.

В первом туре выборов в Национальную ассамблею Франции одержали победу правая партия «Национальное объединение» и ее союзные силы. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место, а коалиция президента страны Эммануэля Макрона — третье. При этом ни одна из политических сил не набрала необходимого большинства, поэтому был назначен второй тур.

Уже после объявления предварительных итогов первого тура по стране пронеслась волна масштабных протестов, для разгона участников демонстраций полиция применяла слезоточивый газ. Позже глава МВД Франции Жеральд Дарманен пообещал, что в день проведения второго тура для охраны порядка мобилизуют 30 тыс. полицейских.

9 июня Макрон заявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. Поводом для такого шага стал успех «Национального объединения» на выборах в Европейский парламент: партия Ле Пен опередила все другие политические силы Франции и получила 30 мест из 81 возможного в законодательном органе ЕС. Партия Макрона «Возрождение» заняла второе место с 14 мандатами.