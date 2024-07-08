Во Франции протестующие устроили погромы на фоне беспорядков

Во Франции митингующие громят магазины и автобусные остановки на фоне массовых беспорядков после выборов в парламент страны. В распоряжении «Известий» есть кадры с места событий.

На кадрах видно, что митингующие бросают бутылки в правоохранителей, улицы усыпаны стеклами. Также протестующие зажигают фальшфейеры и наносят ущерб общественной собственности битами. Некоторые магазины были готовы к беспорядкам и поэтому установили защитные решетки на витрины магазинов.

Ранее в этот день сообщалось, что минимум 25 человек задержаны во французском городе Ренн в ходе беспорядков. Между тем в Париже демонстрации перетекли в столкновения между правыми и левыми. Корреспондент «Известий» Маргарита Костив показала кадры с места событий. Участники блокируют дороги, разбрасывают стоящие на тротуарах велосипеды и хором кричат «Долой Макрона!».

О митингах в Париже стало известно 7 июля. Корреспондент «Известий» Маргарита Костив показала кадры с места событий. Демонстрация на площади Республики в Париже по итогам парламентских выборов обернулась беспорядками, есть пострадавшие. А владельцы парижских магазинов заранее начали подготовку к возможным беспорядкам. В частности, брендовые марки Louis Vuitton и Bulgari полностью закрыли свои витрины стальными массивными щитами.

Также стало известно, что на митинге в Париже полиция применила против протестующих слезоточивый газ для пресечения беспорядков. Некоторым участникам митинга пришлось промывать глаза. Отмечается, что в центре французской столицы полицейские кордоны оцепляют улицы. Протестующие подожгли несколько велосипедов и начали бросать в правоохранителей бутылки и камни.

Во Франции 7 июля проходил второй тур досрочных парламентских выборов. Голосование продлилось до 18:00 по местному времени (19:00 мск), в крупных городах избирательные участки закрылись в 20:00. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции уже стала самой высокой за 43 года, составив 26,63%.

Уже после объявления предварительных итогов первого тура по стране пронеслась волна масштабных протестов. Позже глава МВД Франции Жеральд Дарманен пообещал, что в день проведения второго тура для охраны порядка мобилизуют 30 тыс. полицейских.

9 июня Макрон заявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. Партия «Национальное объединение» получила 31,8% голосов на выборах в Европарламент, при этом партию Макрона «Ренессанс» поддержали лишь 15,2% электората. Макрон подчеркнул, что Франции необходимо ясное парламентское большинство, чтобы «действовать в спокойствии и согласии».