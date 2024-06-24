В Госдуме назвали нападения в Дагестане и удар по Севастополю бесчеловечными
Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и теракты в Дагестане являются бесчеловечными преступлениями. Об этом 24 июня заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Это бесчеловечные преступления. По каждому из них сейчас идет расследование. Не исключено, что в обоих случаях заказчики окажутся одни и те же», — сказал он, его слова приводит пресс-служба нижней палаты парламента.
Володин также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагических событий.
23 июня боевики открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия. Также был обстрелян пост ДПС в Махачкале. Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). В республике ввели режим контртеррористической операции, 24 июня он был завершен.
В результате терактов погибли 19 человек, из которых 15 — сотрудники правоохранительных органов. В регионе был объявлен трехдневный траур в связи с нападением, сообщается на сайте kp.ru. Всего были нейтрализованы пятеро боевиков в Дагестане: в Дербенте двое, в Махачкале — трое. В настоящее время в республике продолжается розыск пособников террористов.
Также накануне ВСУ нанесли удар по Севастополю 23 июня. Погибли четыре человека, 153 пострадали. От 15 до 20 человек могут перевезти на лечение в Москву. Атака была осуществлена с помощью американских ракет ATACMS. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).