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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войны обстреляли Куйбышевский район Донецка, пострадал один человек. Видео последствий обстрела 9 мая публикуют «Известия».

Об атаке украинских боевиков ранее в этот день сообщал мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. По его данным, ранения получил мужчина 2002 года рождения, повреждены многоквартирные дома, линии электропередач, газопровод и автомобили.

Как можно увидеть на представленных кадрах, осколки боеприпасов повредили фасады нескольких домов, окна квартир и стекла машин. В месте падения одного из снарядов образовалась большая яма.

Три атаки дронов ВСУ под Белгородом: семеро погибших и десятки раненых
Среди пострадавших трое детей

Ранее в этот же день как минимум восемь человек пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Белгород. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили над Белгородской областью 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и один украинский БПЛА, а позже — еще два дрона самолетного типа.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также рассказал о ликвидации трех украинских дронов над регионом, а глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух. Кроме того, беспилотник атаковал промзону в Салавате в Башкирии, после чего произошло задымление на установке предприятия.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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