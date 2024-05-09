Губернатор Курской области заявил о ликвидации трех украинских БПЛА над регионом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом 9 мая сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Ночью в небе над Курской областью было обнаружено и уничтожено три украинских БПЛА самолетного типа. Благодарю бойцов ПВО и всех защитников границы!» — говорится в тексте сообщения.

Ранее, 8 мая, Старовойт сообщил, что в Курской области ВСУ атаковали работавший в поле трактор. Он уточнил, что была также повреждена сельскохозяйственная техника, с ремонтом трактора собственнику окажут помощь.

6 мая над Курской областью сбили украинский беспилотник. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.