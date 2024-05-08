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В Курской области ВСУ атаковали работавший в поле трактор

В Курской области ВСУ атаковали работавший в поле трактор, пострадал водитель
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на работавший в поле трактор недалеко от села Троицкое в Курской области, в результате был ранен водитель транспортного средства. Об этом в среду, 8 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Ранение получил водитель, производивший подкормку растений. Незамедлительно он был доставлен в Глушковскую ЦРБ (Центральную районную больницу. — Ред.), где ему оказана медицинская помощь», — написал глава региона в Telegram-канале.

Старовойт уточнил, что была также повреждена сельскохозяйственная техника, с ремонтом трактора собственнику окажут помощь.

Три атаки дронов ВСУ под Белгородом: семеро погибших и десятки раненых
Среди пострадавших трое детей

Ранее в этот день минобороны сообщило, что над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ. Кроме того, 6 мая украинские военные нанесли удар дронами по автомобилям ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе региона. В результате атаки погибли семь человек, еще 40 получили ранения. Следственный комитет (СК) РФ начал расследование обстоятельств удара украинскими боевиками.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по окраине города Шебекино. Из-за этой атаки пострадала мирная жительница, получившая осколочные ранения нижней конечности.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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