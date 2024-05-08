Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Над Белгородской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Украинский беспилотник был перехвачен дежурными средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью.

Ранее 8 мая в Главном управлении МЧС по региону объявили опасность атаки беспилотников.

6 мая украинские военные нанесли удар беспилотниками по автомобилям ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе региона. В результате атаки погибли семь человек, еще 40 получили ранения. Следственный комитет (СК) РФ начал расследование обстоятельств удара украинскими боевиками.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский БПЛА нанес удар по окраине города Шебекино. Из-за этой атаки пострадала мирная жительница, получившая осколочные ранения нижней конечности.

Кроме того, Минобороны РФ сообщало об уничтожении трех украинских дронов над Белгородской областью около 14:00 мск, двух — с 20:10 до 22:00 мск и одного — около 22:20 мск.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.