Средства ПВО ликвидировали еще один украинский БПЛА над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом 6 мая сообщило Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В сообщении отмечено, что попытка совершения террористической атаки пресечена около 22:20 мск.
Ранее в понедельник МО РФ сообщило об уничтожении двух БПЛА ВСУ над Белгородской областью. Отмечается, что попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ были пресечены в период с 20:10 до 22:00 мск.
Ранее в понедельник МО РФ сообщало об уничтожении трех украинских БПЛА над Белгородской областью.
В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал окраину города Шебекино. Пострадала мирная жительница, у нее осколочные ранения нижней конечности.
6 мая украинские военные нанесли удар беспилотниками по автомобилям ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе региона. В результате атаки погибли семь человек, еще 40 получили ранения. Следственный комитет (СК) РФ расследует обстоятельства удара.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.